    • 2018年11月10日

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    米歇尔·奥巴马回忆录曝光：永远不会原谅特朗普

    星期六, 十一月 10, 2018

    美国前第一夫人米歇尔·奥巴马的回忆录将在1113日出版，备受外界期待。美国有线电视新闻网（CNN119日报道称，米歇尔在她的回忆录《成为》中谈到了自己对美国总统特朗普的厌恶，以及她在白宫生活前后的个人细节。

    唐纳德·特朗普进行大声而鲁莽地影射，把我家庭的安全置于危险之中。为此，我永远不会原谅他。米歇尔在回忆录中写道。这本书将在下周二发布，《华盛顿邮报》提前拿到了复印版，并将部分内容公开在了报道中。
    　　
    米歇尔说，自己永远不会原谅特朗普曾散布谣言，质疑奥巴马的出生证明合法性，她说这威胁到了她家庭的安全。如果一个精神不稳定的人把枪上膛，开车去华盛顿怎么办？如果那个人去找我们的女儿呢？她写道。
    　　
    特朗普曾一直断言美国首位非洲裔总统奥巴马并非出生于美国。即便是在奥巴马公开出生证明后，特朗普也爆料称，该出生证系伪造
    　　
    当地时间周五（9日）上午，特朗普回应米歇尔的回忆录内容说：人们付她很多钱写这本书，总得期待书里面有一点引发争议的内容。
    　　
    他还补充说，自己永远不会原谅米歇尔的丈夫巴拉克奥巴马。
    　　
    我永远不会原谅他在很多其他方面的所作所为，特朗普说，他对我们军队所作的事情使得这个国家对你，你，还有你们都很不安全。

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