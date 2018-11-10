米歇尔·奥巴马回忆录曝光：永远不会原谅特朗普

美国前第一夫人米歇尔·奥巴马的回忆录将在11月13日出版，备受外界期待。美国有线电视新闻网（CNN）11月9日报道称，米歇尔在她的回忆录《成为》中谈到了自己对美国总统特朗普的厌恶，以及她在白宫生活前后的个人细节。
“唐纳德·特朗普进行大声而鲁莽地影射，把我家庭的安全置于危险之中。为此，我永远不会原谅他。”米歇尔在回忆录中写道。这本书将在下周二发布，《华盛顿邮报》提前拿到了复印版，并将部分内容公开在了报道中。
米歇尔说，自己“永远不会原谅”特朗普曾散布谣言，质疑奥巴马的出生证明合法性，她说这威胁到了她家庭的安全。“如果一个精神不稳定的人把枪上膛，开车去华盛顿怎么办？如果那个人去找我们的女儿呢？”她写道。
特朗普曾一直断言美国首位非洲裔总统奥巴马并非出生于美国。即便是在奥巴马公开出生证明后，特朗普也爆料称，该出生证“系伪造”。
当地时间周五（9日）上午，特朗普回应米歇尔的回忆录内容说：“人们付她很多钱写这本书，总得期待书里面有一点引发争议的内容。”
他还补充说，自己永远不会原谅米歇尔的丈夫巴拉克•奥巴马。
“我永远不会原谅他在很多其他方面的所作所为，”特朗普说，“他对我们军队所作的事情使得这个国家对你，你，还有你们都很不安全。”
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