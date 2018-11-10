米歇尔·奥巴马回忆录曝光：永远不会原谅特朗普

美国前第一夫人米歇尔 · 奥巴马的回忆录将在 11 月 13 日出版，备受外界期待。美国有线电视新闻网（ CNN ） 11 月 9 日报道称，米歇尔在她的回忆录《成为》中谈到了自己对美国总统特朗普的厌恶，以及她在白宫生活前后的个人细节。





“ 唐纳德 · 特朗普进行大声而鲁莽地影射，把我家庭的安全置于危险之中。为此，我永远不会原谅他。 ” 米歇尔在回忆录中写道。这本书将在下周二发布，《华盛顿邮报》提前拿到了复印版，并将部分内容公开在了报道中。

米歇尔说，自己 “ 永远不会原谅 ” 特朗普曾散布谣言，质疑奥巴马的出生证明合法性，她说这威胁到了她家庭的安全。 “ 如果一个精神不稳定的人把枪上膛，开车去华盛顿怎么办？如果那个人去找我们的女儿呢？ ” 她写道。

特朗普曾一直断言美国首位非洲裔总统奥巴马并非出生于美国。即便是在奥巴马公开出生证明后，特朗普也爆料称，该出生证 “ 系伪造 ” 。

当地时间周五（ 9 日）上午，特朗普回应米歇尔的回忆录内容说： “ 人们付她很多钱写这本书，总得期待书里面有一点引发争议的内容。 ”

他还补充说，自己永远不会原谅米歇尔的丈夫巴拉克 • 奥巴马。

“

我永远不会原谅他在很多其他方面的所作所为，

”

特朗普说，

“

他对我们军队所作的事情使得这个国家对你，你，还有你们都很不安全。

”

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