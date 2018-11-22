伊朗警告：美国军事目标已在导弹范围内 包括航母

一名伊朗革命卫队指挥官警告称，伊朗的导弹现在可以击中整个中东地区的多个美国军事目标，包括航空母舰和军事基地等。

“ 今日俄罗斯 ” （ RT ） 21 日援引伊朗塔斯尼姆通讯社消息称，伊朗伊斯兰革命卫队空军司令哈吉扎德（ Amirali Hajizadeh ）称， “ 他们（美国军事目标）就在我们的攻击范围内。如果他们采取行动，我们就会进行攻击。 ”





报道称，伊朗的豪言壮语反映出了伊朗与美国之间紧张并不断升级的严重局势，其尖锐的言辞越来越多地转化成了尖锐的兵器。伊朗的导弹据称现在已经可以击中 450 英里（ 700 公里）远的目标，大大增强了该国的防御能力。

据报道，数十个美国的军事基地环绕着伊朗。几乎在其每个邻国的边境都有美基地，尤其是在波斯湾海岸上的邻国沙特阿拉伯。在美国单方面退出伊核协议后，美国向伊朗提出了苛刻的要求和新的制裁方案，希望伊朗不仅停止在和领域有任何进展，而且要放弃该国弹道导弹计划并结束其在该地区的影响力。与之相对的是，伊朗意识到冲突可能就在眼前，正在增强其防御能力。

伊朗最高领导人哈梅内伊亲自参与了准备过程，并对伊朗的弹道范围设置了

1200

英里（

2000

公里）的上限，以证明这些武器的防御属性。尽管如此，这一射程仍足以到达美国在阿富汗、阿联酋和卡塔尔的基地。

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