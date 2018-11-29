38岁张柏芝被曝产下第三胎 谢霆锋谢贤这样回应

近日，有网爆消息称张柏芝日前诞下三胎。11月29日，有港媒拍到张妈妈前往医院，但被问及是否去探望生产的女儿时，张妈只称只是去看病。另有媒体就生子传闻求证张柏芝经纪人，对方表示“没有话说，sorry”便挂了电话。

现年38岁的张柏芝于2006年和谢霆锋结婚，婚后生有两子，2011年夫妻离婚。

离婚后几年间，前后不时有张柏芝和某些男士恋爱传闻，但一直没得到当事人证实。

今年2月底，一向喜欢小孩的张柏芝曾在社交网上载一张拥着小女孩的相片，然后留言：“2018年之前，必定要生出BB来，this is my goal！”彼时已被网友揣测她是否已有固定男友。

之后几月，张柏芝突然删光社交平台上大多内容，也未参与新剧宣传，“神隐”起来。近日，有传闻称其已低调诞下三胎。

就此传闻，有港媒于今日求证前往医院的张柏芝妈妈，问其是否去探访女儿。张妈仅简单表示“不是，只是去看病”，记者继续追问，张妈一改往日大方面对媒体态度，匆匆离去。

之后另有媒体致电张柏芝经纪人恭喜柏芝生小孩，经纪人Emily对此回复：“没有话说，sorry，再见。”

而张柏芝前公公谢贤接受媒体电话采访时则回应：“哈哈！生了小孩？好好久没见她了，不知道她怀孕，你不要再问我了！”

前夫谢霆锋也透过经纪人霍汶希表示：“没有回应！”谢霆锋今日在尖沙嘴出席庆功宴，对于前妻张栢芝被曝产下第三胎，霆锋没有黑脸并礼貌地回应：“不说了！”谢霆锋礼貌地向在场记者和粉丝挥手，但有粉丝要求合照，谢霆锋没有答应，随后一行人由商场走火通道离开。





至截稿前，张柏芝生子一事尚无明确消息。

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