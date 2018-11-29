中国商务部称希望美方能相向而行 推动两国元首会晤取得成功

中国商务部新闻发言人周四称，目前中美双方经济团队保持接触，落实之前两国元首谈话达成的共识，希望美方能相向而行，推动即将举行的 G20 上中美两国元首会晤取得成功。





商务部指出，经济全球化是大势所趋，全球多边体制要得到有效维护。当前虽然国际贸易面临挑战，中国仍然希望能共同建设开放包容的经济体系。希望与 G20 各成员一起为全球经济贸易可持续发展注入新动力。





“ 全球经济面临的风险挑战明显增多，特别是单边主义、保护主义带来挑战，中方愿意保持开放，深化发展领域的合作，帮助发展中国家更好分享全球化红利，希望各方努力推动此次峰会取得成果。 ” 发言人称。





中国外交部发言人耿爽周二主持例行记者会做出类似表态。耿爽指出，不久前，习近平主席与特朗普总统通电话，就中美关系及共同关心的问题深入交换意见。两国元首一致同意，要推动中美经贸问题达成一个双方都能接受的方案。目前，两国经济团队正在保持接触，落实两国元首达成的重要共识。

多位代表表示，来自

20

国集团

(G20)

成员国的官员们正在阿根廷为周末领导人峰会起草最后公报，但起草过程进展缓慢，目前对于贸易和气候变迁问题的措辞存在分歧。

G20

成员国负责峰会筹备工作的代表周一开始在布宜诺斯艾利斯开会，密集讨论公报内容。（路透社）

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