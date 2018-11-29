美国警告朝鲜：对话的机会之窗正逐渐关闭

外媒称，韩联社 27 日援引一名资深外交消息人士的话报道称，朝鲜最高领导人金正恩已表示愿意允许核查人员进入朝方主要核设施。

据日本共同社 11 月 27 日报道，报道援引这名消息人士的话称： “ 我获知金委员长今年 9 月与韩国总统文在寅会晤时对后者说，若美国采取相应措施，他不仅愿意关闭宁边核设施，还会允许对此进行验证。 ”

这名消息人士称，文在寅当月晚些时候与美国总统特朗普在纽约联合国大会期间会晤时，向特朗普转达了这一讯息。

报道称，华盛顿要求平壤公布其全部核武器和裂变材料的清单，作为实现朝鲜最终可验证的无核化这一美方目标的第一步。

分析人士说，朝鲜是否会允许国际原子能机构等核查机构的人员进入该国，将是对金正恩承诺的一个重要检验。

另据路透社 11 月 27 日报道，当被问及 27 日有关朝鲜愿意允许核查人员进入该国的报道以及目前是否有最新动态时，美国国务院发言人诺尔特表示 “ 对此不知情 ” ，但声称金正恩最近在与美国国务卿蓬佩奥会谈时同意接受核查。

诺尔特说： “ 这是美国国务卿约一个月前在平壤和金正恩委员长商定和讨论的事情。因此，这是他们商定的，我们期待金正恩委员长履行他的承诺。 ”

报道表示，在与朝鲜就朝鲜半岛无核化开展谈判之际，美国强调对朝方弃核措施进行验证非常重要。

此外据韩国《中央日报》 11 月 28 日报道，美国政府相关人士 26 日介绍称，美国政府上周与韩国举行工作小组会议时曾经表示： “ 如果朝鲜继续像现在一样不响应谈判，机会之窗可能会逐渐关闭。 ”

美国国务院对朝特别代表斯蒂芬 · 比根 20 日与朝鲜半岛和平交涉本部长李度勋举行了单独会谈和工作小组全体会议。 “ 机会之窗正在逐渐关闭 ” 是比根与李本部长单独会谈时说的。





报道称，分析认为，美国有意向 10 月 7 日蓬佩奥第四次访朝后一直对朝美谈判保持消极态度的朝鲜作出警告。事实上，今年 6 月新加坡朝美首脑会谈后，蓬佩奥曾两次访问平壤，但始终未能获得显著成果，导致美国国内的批判声音日渐高涨。

据悉，美国国务院曾向韩国表示，如果对话长期无法进行，美国可能会宣布 “ 中断无核化谈判 ” 。

又据美国石英财经网站 11 月 27 日报道，韩国总统文在寅的一名助手 27 日暗示，金正恩今年可能不会访问首尔。此前有传闻称，这位朝鲜领导人计划年内访韩。

报道称，这名助手以 “ 必须满足诸多考虑因素和条件 ” 为例证，声称访韩安排 “ 变得很困难 ” 。

报道还称，可能是为避免措手不及，韩方已要求首尔市民筹备一场热烈的欢迎活动，以防金正恩真的来访。

报道指出，政治考量显然是金正恩是否会在现在到明年

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月之间访问首尔的一个因素。正如文在寅的助手所解释的：

“

我们的关键考虑因素是，金正恩在他与特朗普即将举行的峰会之前或之后访韩是否恰当，以及何种安排最有利于给半岛带来持久和平繁荣。

”

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