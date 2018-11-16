中国反垄断执法对内外资一视同仁 不存在“选择性执法”

中国国家市场监督管理总局反垄断局局长吴振国周五表示，中国的反垄断执法机构依法保障被调查企业的合法权益，执法过程和结果是公开、透明的，对国有企业、民营企业、内资企业和外资企业都是一视同仁，平等对待、公平公正执法，保障各类市场主体公平参与市场竞争，“不存在所谓的选择性执法问题。”
他在国新办发布会上谈及网约车公司滴滴收购优步（Uber）是否垄断了市场时称，正在依据反垄断法及有关规定对这个合并案进行调查；另外，今年5月底市场监管总局对三星(005930.KS)、海力士(000660.KS)、镁光公司涉嫌实施垄断行为立案开展调查，目前已经取得了重要进展。
“下一步反垄断局将对案件的相关市场界定、市场支配地位的认定、市场支配地位的行为定性等方面开展研究论证，依法做好案件调查处理工作，维护市场公平竞争，保护消费者利益。”吴振国称。
他指出，从立法看，反垄断法和它的配套法律规则体系平等适用于各类市场主体，不存在针对外国企业的特殊规定和特殊政策；从案件的类型来看，垄断协议和滥用市场支配地位案件大多来源于举报和投诉，经营者集中反垄断审查是事前申报制度，只要达到国务院规定的申报标准，经营者都需要向执法机构依法申报；从执法实践来看，执法机构的案件中既有内资企业也有外资企业，内资企业占大多数。
对于滴滴收购优步该案，他表示，网络约车不管是在中国还是欧美，都是一个新兴的业态，与传统行业有所区别，市场竞争也复杂多变，本案社会关注度比较高。
“我们正在研究互联网竞争规律和特点，全面分析评估该交易对市场竞争和行业发展的影响，严厉查处损害消费者权利的垄断行为。”
滴滴于2016年8月宣布收购优步中国的品牌、业务、数据等全部资产在中国大陆运营。（路透社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost