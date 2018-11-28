习近平访马德里 西班牙不打算签一带一路

中国国家主席习近平今天抵达西班牙进行以商业为主轴的国是访问，欲在中美贸易战火方酣之际，强化与欧洲的关系，但西国政府高层表示，马德里当局不打算签“一带一路”倡议。





习近平步下专机接受儿童献上的红色鲜花，晚间在马德里（ Madrid ）市郊的札苏拉宫（ Zarzuela palace ）会见国王菲利佩六世和王后雷蒂西亚（ QueenLetizia ）。习近平预计明天与总理桑杰士（ PedroSanchez ）展开会谈。





习近平这 3 天访问没有安排记者会。这是他前往阿根廷出席 20 国集团（ G20 ）峰会的途中一站。





习近平在西班牙保守派日报“阿贝赛报”（ ABC ）刊出的署名文章写到：“西班牙是欧盟重要国家，也是中方在欧盟内的好朋友和好伙伴。我们希望并相信西班牙将继续在欧盟内发挥积极作用，推动中欧关系健康稳定发展。”





这是中国国家主席时隔 13 年再次访问西班牙，时值两国庆祝建交 45 年。





西班牙政府表示，双方将签署至少 18 项商业及合作协议，包括扩大进口在亚洲市场需求量大的西班牙高档伊比利生火腿等商品。





不过，西班牙高阶政府官员今天在习近平专机抵达前表示，西班牙不会签署加入寻求加强欧亚互联互通的“一带一路”倡议。





中国是西班牙在欧洲联盟以外最大贸易伙伴。





根据西班牙外交部数据，去年西班牙对中国出口增加

28.3%

，但与中国贸易赤字仍增加了

2.3%

，达到

194

亿欧元（约

221

亿美元）。（联合新闻网）

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