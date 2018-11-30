    • 2018年11月30日

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    习近平彭丽媛抵达阿根廷

    星期五, 十一月 30, 2018 ,

    当地时间1129日，中国国家主席习近平抵达阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，出席即将举行的二十国集团领导人峰会，并对阿根廷进行国事访问。 

    在抵达阿根廷前，习近平和夫人彭丽媛在西班牙进行了为期两天的访问。 

    据早前新华社披露，陪同习近平出访的还有中共办公厅主任丁薛祥，中共外事工作委员会办公室主任杨洁篪，中国外长王毅，中国国家发改委主任何立峰。 

    二十国集团（G20）领导人峰会将于当地时间1130日至122日正式举行，而其中重头戏则是习近平在阿根廷首都与美国总统特朗普（Donald Trump）举行会晤。

    111日，习近平与特朗普通电话谈及此事，称就中美关系及其他重大问题交换意见，包括中美贸易战、朝鲜问题，以及可能的台湾问题等。 

    稍早前，中国驻美大使崔天凯谈及即将到来的习特会，称中国期待这次会晤，中美元首应回顾双边关系发展，并就未来发展给出引领。

    同时崔天凯还希望中美元首会晤能推动中美在经贸领域取得进展。 

    但就在1126日，据《华尔街日报》报道，特朗普表示，若谈判失败，他还会对尚未加征关税的其他中国进口商品征税，总价值高达2,000亿美元，税率将为10%25% 

    此前，特朗普在佛罗里达州海湖庄园（Mar-a-Lago）强调，我这一生一直在为这个（习特会）做准备我已做好了充分的准备 

    1127日，美国白宫首席经济顾问库德洛（Larry Kudlow）称，对习特会达成协议持开放态度。不过，这位白宫官员称，中美达成协议的前提是北京必须满足华盛顿的某些条件。 

     1128日，自诩报道复杂中国的《环球时报》（环时）就G20峰会上演的习特会发声，称中美要寻找利益最大公约数是一场艰难的使命。 

     环时强调，中美需要沟通、磨合，寻求两国利益的最大公约数。美国诸多诉求已处在中国改革的框架中，双方摩擦可能会扩大中国的框架，但不可能颠覆，由美国给中国植入另外一个框架。（多维新闻） 

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