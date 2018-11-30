习近平彭丽媛抵达阿根廷

当地时间 11 月 29 日，中国国家主席习近平抵达阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，出席即将举行的二十国集团领导人峰会，并对阿根廷进行国事访问。





在抵达阿根廷前，习近平和夫人彭丽媛在西班牙进行了为期两天的访问。





据早前新华社披露，陪同习近平出访的还有中共办公厅主任丁薛祥，中共外事工作委员会办公室主任杨洁篪，中国外长王毅，中国国家发改委主任何立峰。





二十国集团（ G20 ）领导人峰会将于当地时间 11 月 30 日至 12 月 2 日正式举行，而其中重头戏则是习近平在阿根廷首都与美国总统特朗普（ Donald Trump ）举行会晤。





11 月 1 日，习近平与特朗普通电话谈及此事，称就中美关系及其他重大问题交换意见，包括中美贸易战、朝鲜问题，以及可能的台湾问题等。





稍早前，中国驻美大使崔天凯谈及即将到来的 “ 习特会 ” ，称中国期待这次会晤，中美元首应回顾双边关系发展，并就未来发展给出引领。





同时崔天凯还希望中美元首会晤能推动中美在经贸领域取得进展。





但就在 11 月 26 日，据《华尔街日报》报道，特朗普表示，若谈判失败，他还会对尚未加征关税的其他中国进口商品征税，总价值高达 2,000 亿美元，税率将为 10% 或 25% 。





此前，特朗普在佛罗里达州海湖庄园（ Mar-a-Lago ）强调， “ 我这一生一直在为这个（习特会）做准备 ” ， “ 我已做好了充分的准备 ” 。





11

月

27

日，美国白宫首席经济顾问库德洛（

Larry Kudlow

）称，对

“

习特会

”

达成协议持开放态度。不过，这位白宫官员称，中美达成协议的前提是北京必须满足华盛顿的某些条件。





11

月

28

日，自诩报道复杂中国的《环球时报》（环时）就

G20

峰会上演的

“

习特会

”

发声，称中美要寻找利益最大公约数是一场艰难的使命。





环时强调，中美需要沟通、磨合，寻求两国利益的最大公约数。美国诸多诉求已处在中国改革的框架中，双方摩擦可能会扩大中国的框架，但不可能颠覆，由美国给中国植入另外一个框架。（多维新闻）

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