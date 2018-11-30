美中峰会在即 美高官呼吁北京释放两位美公民

在美中两国首脑即将举行会晤之际，特朗普政府高级官员呼吁中国释放美国公民。





美国公民辛西亚 · 刘和她的弟弟美国公民维克多 · 刘和与他们的美籍母亲桑德拉 · 韩据自今年 6 月以来被北京当局限制离境。





美国有线电视新闻网报道说，美国有关当局对该新闻网表示正在跟辛西亚 · 刘姐弟保持密切联络。据报道，他们被中国当局用来给他们的父亲刘昌明施加压力，要刘昌明返回中国。





刘昌明被中国当局指控涉嫌金融犯罪。中国当局也指控刘昌明的家人卷入经济犯罪。





但纽约时报早些时候报道说，辛西亚 · 刘姐弟称，他们对中国当局指称的犯罪情况并不知情，而中国警方则明确告诉他们，他们没有受到犯罪调查。





星期二，美国国家安全事务助理约翰 · 博尔顿通过微博表示， “ 这些美国人应当被准许回家。 ”

尽管在美国出生的 19 岁维克多 · 刘和姐姐都是美国公民，北京仍然把他们视为中国公民，必须受中国法律管辖，但中国不承认双重国籍。获得外国国籍的中国公民按照中国法律将自动失去中国公民身份。





与此同时，在美国出生的 19 岁维克多 · 刘从来就不是中国公民。





近年来，中国当局越来越经常地对外国公民使用禁止离境的手法，而禁止离境的决定过程不透明。美国国务院早些时候提请美国公民注意到中国旅行的这种风险。（美国之音）

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