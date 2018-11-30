美中峰会在即 美高官呼吁北京释放两位美公民

在美中两国首脑即将举行会晤之际，特朗普政府高级官员呼吁中国释放美国公民。
美国公民辛西亚·刘和她的弟弟美国公民维克多·刘和与他们的美籍母亲桑德拉·韩据自今年6月以来被北京当局限制离境。
美国有线电视新闻网报道说，美国有关当局对该新闻网表示正在跟辛西亚·刘姐弟保持密切联络。据报道，他们被中国当局用来给他们的父亲刘昌明施加压力，要刘昌明返回中国。
刘昌明被中国当局指控涉嫌金融犯罪。中国当局也指控刘昌明的家人卷入经济犯罪。
但纽约时报早些时候报道说，辛西亚·刘姐弟称，他们对中国当局指称的犯罪情况并不知情，而中国警方则明确告诉他们，他们没有受到犯罪调查。
星期二，美国国家安全事务助理约翰·博尔顿通过微博表示，“这些美国人应当被准许回家。”
尽管在美国出生的19岁维克多·刘和姐姐都是美国公民，北京仍然把他们视为中国公民，必须受中国法律管辖，但中国不承认双重国籍。获得外国国籍的中国公民按照中国法律将自动失去中国公民身份。
与此同时，在美国出生的19岁维克多·刘从来就不是中国公民。
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