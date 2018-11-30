美媒关注中国首条海底高铁隧道：促进旅游业发展 缩短通勤时间

日前，中国备受关注的宁波至舟山铁路方案可行性研究评审会在北京结束，甬舟铁路建设取得重大的阶段性成果，为下一步早日通高铁迈出了关键性一步。最引人关注的，是方案中北仑到金塘为铁路海底隧道，这也将是国内首条海底高铁隧道。美国有线电视新闻网（ CNN ）对此予以关注。





据美国有线电视新闻网 11 月 28 日报道，中国的高铁建设步伐丝毫没有放缓，政府近日批准在浙江省建造首条海底高铁隧道。该项目的造价是 252 亿元，预计将在明年开工，并于 2025 年完工。





根据当前宁波邱隘接轨金塘隧道方案，该项目新建线路全长约为 70.92 公里，其中包括 16.2 公里的海底路段。全线新建北仑西、金塘、马岙、舟山（白泉）等 4 个车站，改建既有的宁波东、云龙等车站，线路功能定位为客运专线，预留冷链物流动车组运输条件，线路设计速度为 250 公里 / 小时。





目前，从浙江省会城市杭州到舟山，乘坐大巴需要花费 4.5 小时，自己开车也要 2.5 小时。等新的线路建成后，杭州至舟山全程缩短至 80 分钟。





CNN 指出，这条海底高铁隧道是全长 77 公里的甬舟铁路的一部分，将促进旅游业的发展，同时在浙江省内打造一个 “2 小时交通圈 ” 。另据报道，作为舟山的第一条铁路，它将和金甬铁路连接在一起，使得宁波、舟山两地向西的大通道被彻底打开，也将成为 “ 义甬舟 ” 开放大通道的主骨架。





这家美国媒体还表示，舟山的商业价值也值得关注。这是一个最值得注意的国家级新区，宁波舟山港就货物吞吐量而言更是世界上最繁忙的港口。舟山还拥有美国飞机制造商波音公司在海外的第一个工厂，该工厂预计将在今年 12 月正式运行。





此外，中国唯一的国家级列岛风景名胜区

——

舟山的嵊泗列岛近日在网上大火。据悉，

2016

年

1

月，英国《每日邮报》盘点了全球

28

处被遗弃的绝美景点，嵊泗后头湾成为全球游客心目中遗世独立的

“

桃花源

”

。后头湾村位于嵊泗县嵊山岛的东北面，上世纪八十年代，很多人家开始搬离。

2002

年，后头湾整村搬迁，村民搬到新居后，废弃的老屋任由植物将它慢慢

“

吞噬

”

，恍若童话中的森林。

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