美媒关注中国首条海底高铁隧道：促进旅游业发展 缩短通勤时间

日前，中国备受关注的宁波至舟山铁路方案可行性研究评审会在北京结束，甬舟铁路建设取得重大的阶段性成果，为下一步早日通高铁迈出了关键性一步。最引人关注的，是方案中北仑到金塘为铁路海底隧道，这也将是国内首条海底高铁隧道。美国有线电视新闻网（CNN）对此予以关注。
据美国有线电视新闻网11月28日报道，中国的高铁建设步伐丝毫没有放缓，政府近日批准在浙江省建造首条海底高铁隧道。该项目的造价是252亿元，预计将在明年开工，并于2025年完工。
根据当前宁波邱隘接轨金塘隧道方案，该项目新建线路全长约为70.92公里，其中包括16.2公里的海底路段。全线新建北仑西、金塘、马岙、舟山（白泉）等4个车站，改建既有的宁波东、云龙等车站，线路功能定位为客运专线，预留冷链物流动车组运输条件，线路设计速度为250公里/小时。
目前，从浙江省会城市杭州到舟山，乘坐大巴需要花费4.5小时，自己开车也要2.5小时。等新的线路建成后，杭州至舟山全程缩短至80分钟。
CNN指出，这条海底高铁隧道是全长77公里的甬舟铁路的一部分，将促进旅游业的发展，同时在浙江省内打造一个“2小时交通圈”。另据报道，作为舟山的第一条铁路，它将和金甬铁路连接在一起，使得宁波、舟山两地向西的大通道被彻底打开，也将成为“义甬舟”开放大通道的主骨架。
这家美国媒体还表示，舟山的商业价值也值得关注。这是一个最值得注意的国家级新区，宁波舟山港就货物吞吐量而言更是世界上最繁忙的港口。舟山还拥有美国飞机制造商波音公司在海外的第一个工厂，该工厂预计将在今年12月正式运行。
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