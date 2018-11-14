李克强出席新加坡工商界举办的欢迎晚宴并致辞

国务院总理李克强当地时间 11 月 13 日晚在新加坡出席新加坡工商联合总会和中华总商会联合举办的欢迎晚宴并致辞。

李克强表示，过去 40 年，中国依靠改革开放，发生了翻天覆地的变化。新加坡的发展也不断取得新成就，创造了 “ 新加坡奇迹 ” 。 40 年来，新加坡的发展经验为中国提供了宝贵借鉴，中国的发展也为新加坡带来了重要机遇。中新两国有着特殊的友好合作关系，中方愿同新方一道，积极打造互联互通、金融支撑、三方合作等平台，推动经贸合作升级发展、金融合作不断深化，共同促进区域合作迈上新台阶。

李克强指出，中国将以更大力度、更实举措、更快步伐推进改革开放，推动高质量发展，保持宏观政策连续性稳定性，不搞 “ 大水漫灌 ” 式强刺激，继续简政、减税、降费，为内外资企业打造一视同仁、公平竞争的营商环境。欢迎包括新加坡在内的各国企业把握机遇，抢占商机，扩大对华投资，加强经贸合作，实现互利双赢。

李克强简要介绍了中国经济形势，强调中国经济运行总体平稳，保持在合理区间。他说，当前国际环境发生明显变化，中国经济也面临一定的下行压力，对此，我们有较大的回旋余地和应变能力。中国经济长期向好的基本面不会改变，中国发展的前景必将更加光明。

来自新加坡经济工商界千余人出席活动。

肖捷出席活动。（新华社）

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