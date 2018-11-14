特朗普连发推特嘲讽马克龙 法总统办公室：不置评

当地时间 13 日上午，美国总统特朗普连发 4 条针对法国总统马克龙的推特，从后者建议打造欧洲军队，到法国的葡萄酒关税逐一数落，甚至嘲讽马克龙支持率降低。

“ 马克龙建议打造自己的军队以保护欧洲抵御美国、中国和俄罗斯。但在第一次和第二次世界大战中（侵略欧洲的）是德国 —— 那曾对法国产生什么后果？ ”13 日一早，特朗普发推特说， “ 在美国（军队）来到之前，他们（法国人）正在巴黎学习德语。赶紧给北约掏钱！ ”

法新社称，这是特朗普针对马克龙建立欧洲军队的建议发起的 “ 又一次攻击 ” 。此前，他表示该建议 “ 侮辱人 ” 。特朗普反复斥责欧洲盟友不为北约投入足够军费。





一个多小时后，特朗普继续向马克龙开炮，话题转为贸易： “ 法国能酿造上乘的葡萄酒，美国也是这么做的。问题是，美国很难将葡萄酒卖给法国，法国征收高额关税，而美国征收极低的关税，使得法国能轻易进入美国。不公平，必须改变！ ”

10 分钟后，特朗普又以马克龙的名字埃马纽埃尔相称，说他 “ 在法国正遭受极低的支持率 —26%— 和几乎高达 10% 的失业率 ” ，还称 “ 没有任何国家比法国更 ‘ 民族主义 ’” 。一分钟后，特朗普以大写字母写道： “ 让法国再次伟大！ ”

马克龙办公室 13 日表示，不对特朗普当天的言论置评。法新社称，德国总理默克尔 13 日明确呼吁未来打造一支欧洲军队，这显然是在回应特朗普表示该建议 “ 侮辱人 ” 。 “ 如果我们审视过去一年的发展，真正重要的是我们必须致力于实现一种愿景：打造一支真正、真实的欧洲军队。 ” 默克尔在欧洲议会上发表的这番讲话引发掌声雷动。

同一天，特朗普自己又惹上官司。美国有线电视新闻网（

CNN

）

13

日将特朗普政府告上法庭，称其此前取消

CNN

记者阿科斯塔白宫采访资格的行为违反宪法第一修正案和第五修正案。

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