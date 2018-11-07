一战结束百年纪念 马克龙呼吁建欧洲军队防中俄美

自 2017 年上任以来，法国总统马克龙曾多次提出重塑欧洲的主张。 6 日，他再次呼吁打造 “ 欧洲军队 ” ，并明确表示是为了防范俄罗斯和美国。

据法新社 6 日报道，马克龙是在法国城市凡尔登参加第一次世界大战结束百年纪念活动时发出的呼吁。他说， “ 俄罗斯与我们接壤，并展示了它可以是一个威胁 ” 。他还表示，鉴于美国总统特朗普上台后的种种言论，特别是近期美国宣布退出《中导条约》，欧洲应减少自身防卫对美国的依赖。

马克龙说： “ 针对中国、俄罗斯乃至美国，我们必须加强自卫能力 …… 只有建立真正的欧洲军队，我们才能实现自卫 …… 不能光依靠美国。 ”





马克龙去年上台以来一直推动建立欧洲联军，去年欧盟出资数十亿欧元成立欧洲防务基金，以发展自身军事实力，提高欧洲的战略独立性。法国也已带头成立一支欧洲 9 国联合部队，主要特色是能快速进行联合军事任务、从战区撤退或救灾。

今年是第一次世界大战结束 100 周年，欧盟各国为此准备了一系列纪念活动，而法国显然力图挑头隆重纪念这一事件。马克龙的纪念活动自 11 月 5 日开始，每天走几个当年大战的重要地点。 5 日，马克龙去了一战法德第一次重要战役的发生地， 6 日去了一战时第一场激烈阵地战发生地以及著名的凡尔登等城市。重头戏是 11 月 11 日停战日在巴黎的活动， 60 多个国家的领导人一起参加。

一边是欧洲大国总统在重大纪念活动期间放出

“

叫板

”

美国的话，另一边是美国对欧洲盟友在重大安全问题上的

“

不给力

”

提出批评。彭博社

6

日称，美国驻欧盟大使桑德兰吐槽说，他对欧洲在美国重启对伊朗制裁措施一事上的反应感到失望。他还称，欧盟的作为像

“

纸老虎

”

，欧盟出台

“

特殊目的实体

”

（

SPV

）绕开美国对伊制裁，

“

我认为

SPV

就是纸老虎

”

。

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