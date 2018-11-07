世界头号毒枭面临终身监禁：向美输入457吨麻醉品

西媒称，墨西哥锡那罗亚贩毒集团的头目、绰号“矮子”的华金·古斯曼·洛埃拉11月5日坐上了被告席，而罪名是贩毒。在他的一生中混杂着暴力、毒品和穷奢极欲。
据埃菲社11月5日报道，古斯曼1957年4月4日生于墨西哥北部锡那罗亚州，因为身材矮小而被戏称为“矮子”。曾经在毒品王国叱咤风云的古斯曼如今面临着终身监禁，因为他向美国境内输入了共计457吨麻醉品。此外，他作为锡那罗亚集团头目时犯下的罪行也不胜枚举。
报道称，古斯曼还以穷奢极欲闻名于世。奈飞公司和环球电视网以他为主角原型拍摄了一部电视剧，讲述了他一生的起起伏伏。
报道还称，在第二次被捕前几个月，美国影星西恩·潘和墨西哥女演员凯特·德尔卡斯蒂洛对他进行了一次访问，随即引发广泛争议。在采访中，古斯曼自称并不具有暴力倾向，并认为生活很幸福。然而，纽约检方指控他参与了10多起谋杀案。
报道指出，11月5日开始的审判是在滴水不漏的安保措施之下开庭的，目前的重点工作是秘密选择陪审团的12名成员。由于担心古斯曼的同伙会怀恨在心甚至杀死他们，陪审团成员时刻都必须获得警方的严密保护。
报道称，古斯曼曾于2001年1月19日和2015年7月11日两次成功越狱，还曾在多次袭击中全身而退，这让他的一生更加富有传奇色彩。他的奇闻轶事被人编成“毒品歌谣”，在墨西哥广为流传。然而，毒品歌谣还不足以让古斯曼成为一个全球现象，直到同名系列电视剧《矮子》诞生。
报道称，古斯曼生长在巴迪拉瓜托的一个贫穷家庭，15岁就开始种植和贩卖大麻和鸦片。他在接受西恩·潘采访时表示：“赚钱活下去唯一的办法就是种植鸦片和大麻，我很小就开始种这些东西了。”
报道指出，实际上，直到上世纪80年代开始，古斯曼才真正开始无法无天的贩毒生活。成为墨西哥瓜达拉哈拉贩毒集团教父米格尔·安赫尔·费利克斯-加利亚多的心腹之后，古斯曼变成了一个心狠手辣的毒枭。
报道还称，虽然没有受过什么正规教育，但古斯曼天赋异禀、聪明过人，他设计出一系列从哥伦比亚向美国运输可卡因和大麻的策略，每次都能赚得盆满钵满，带着大量美元“凯旋而归”。
报道称，费利克斯-加利亚多1989年被捕后，古斯曼决定单干，并创建了锡那罗亚集团，从对手中把瓜达拉哈拉毒品市场的控制权抢到自己手中。古斯曼靠贩毒聚敛了巨额财富，2009年《时代》杂志甚至把他列入100个最具影响力的人物当中。从2012年开始，他名字也出现在福布斯富豪榜之上。
报道称，如今古斯曼落在了美国人手中。第二次被捕后，他于2017年1月被引渡到美国。在这里他被视为世界上最大的毒贩，同时也是继本·拉丹之后第二号“全民公敌”。
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