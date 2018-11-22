中美贸易战效应 中国出口企业就业压力增

中国的就业风险正在增加。虽然官方公布的失业率数据平稳，但过去几年欣欣向荣的网路企业，招聘需求已明显下降。此外，随着中美贸易战进行，部分沿海出口企业已减少加班。





财新网报导，一份调研报告显示，山东、广东、福建等部分沿海省分企业已经受到贸易战的影响，两成以上被调查企业表示，近期可能计划裁员或透过裁员来缓解贸易摩擦压力。





报导以一名山东电子元件出口商的员工为例，近几个月她的上班时间从原来每个工作日都需加班到晚上 9 时，变为加班到晚上 6 时，现在又减少到下午 4 时 30 分，而且周末开始双休，原因是“活不多，厂子没订单”。





天风证券测算，中国对美出口中，机电和音像产品、纺织品和杂项占比都超过 10% ，这些行业正是制造业类别下吸纳就业最多的行业，占比超过 35% ，在整体就业中占比也接近 10% 。尽管这些企业还没有出现大规模裁员，但中美贸易战在这些领域造成的就业“边际压力”正在上升。





贸易战对中国进出口行业的冲击很明显。中国人民大学中国就业研究所与智联招聘联合发布的中国就业市场景气指数（ CIER ）指数中，进出口行业招聘需求连续 3 季下滑，今年第 3 季比去年同期降了 53% ，贸易依存度较高的地区受影响更大。





报导说，调研报告显示，部分外资企业产能向外转移可能性加大， 20% 的受影响企业已开始或计划开始到海外开设生产组装基地，有的企业甚至考虑关闭在中国的全部产能。





除了制造业的就业率因中美贸易战而承压，过去几年欣欣向荣、薪资走高的网路企业发展也出现瓶颈。





第 3 季 CIER 指数显示，网路 / 电子商务行业招聘需求人数明显下降，比第 2 季减少 31.53% ，比去年同期减少 51% ，收缩幅度远高于平均水准。报导说，这与近期频频传出知名网路企业缩减招聘名额、裁撤部门等消息一致。





CIER 报告称，网路行业发展遭遇流量瓶颈，竞争白热化，资本不再热衷于流向这一领域，企业发展挑战大。





今年下半年中共中央提出的经济政策目标有“六稳”，其中，“稳就业”居于首位。

尽管中国国家统计局公布的 10 月份城镇调查失业率 4.9% 仍属平稳，且根据人力资源社会保障部， 1 到 10 月的就业人数年度目标已经超额完成，不过，具有一定领先性的制造业采购经理人指数（ PMI ）就业指数对中国的就业形势提出警示。





中国官方公布的

PMI

就业指数自

2017

年

4

月起就处于收缩区间，今年

10

月录得

28

个月以来最低，非制造业就业指数最近两月也落入收缩区间；以调查中小企业为主的财新中国制造业

PMI

就业指数，则是最近

5

年一直处于收缩区间。

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