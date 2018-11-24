可望接班李显龙 学者：王瑞杰历练多元

新加坡财政部长王瑞杰将出任第一助理秘书长，可望成为李显龙接班人。熟悉新加坡政治发展的学者分析，王瑞杰职务历练多元，更具危机处理经验与能力，推测是出线主因。





执政党人民行动党今天公布新一届中央执行委员会完整名单，其中，王瑞杰与贸工部长陈振声分别出任第一和第二助理秘书长。





布拉格中欧政治经济研究所所长郑宇钦告诉中央社记者，新加坡政治甄补条件严格，对人才挑选均几经考验，不仅要有多元职务历练，更要具备财经背景，维持新加坡在国际间重要经贸发展地位。





他表示，王瑞杰担任财政部长，陈振声则为贸工部长，两人具备的经贸背景在第 4 代领导团队中，的确是总理接班人选中的领先群要件。





郑宇钦指出，王瑞杰今年 57 岁，陈振声 49 岁，两人虽于同一时期踏入政坛，但王瑞杰踏入政坛前拥有丰富的高阶公务员历练经验，成熟的行政阅历成为接任第一助理秘书长优势，这相对弥补年龄稍长的劣势。





他认为，王瑞杰曾于 2005 年间出任金融管理局长，对制定财经政策有经验丰富，也有处理金融危机的实际经验，对新加坡今后可能面对的挑战来说是加分项目。





王瑞杰出任第一助理秘书长职务。根据新加坡政治发展惯例，担任第一助理秘书长职务，极有可能就是未来总理接班人选，意即未来接任李显龙的总理职务。（中央社）

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