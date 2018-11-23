脱欧迎来关键72小时 梅姨表信心却被批“废话”

11月22日，离脱欧特别峰会还有三天，脱欧又迎来了一个小高潮。当地时间上午，欧洲理事会表示，欧盟与英国已就脱欧后关系的政治宣言草案“在原则上达成一致”，以期为周末达成英国脱欧草案铺平道路。下午，英国首相特蕾莎·梅在官邸唐宁街10号发表“紧急声明”，强调该宣言草案“对整个英国来说都是正确的”，并称她将尽全力妥善处理直布罗陀问题。
当天晚些时候，特蕾莎·梅在议会“兜售”这份26页的政治宣言草案，但其领导的保守党议员接连发起攻击。特蕾莎·梅告知议会，协议“如今在我们的掌控之中”，也应该会令双方都受益。然而在两个半小时的提问阶段，议员们对她进行了长达40分钟的批评。
特蕾莎·梅的政治宣言草案是一份独立于585页脱欧协议的文件。跟脱欧协议不同，政治宣言并不具备法律约束力。它的功能主要是，为脱欧后英欧贸易、经济、安全、外交、司法等多个领域描绘愿景，以开展英欧在未来“远大、广泛、深入及有弹性的伙伴关系”。在11月25日的脱欧特别峰会上，政治宣言草案将与脱欧协议草案一道，由欧盟领袖来讨论是否通过。
在“紧急声明”中，特蕾莎·梅表示，关于政治宣言的谈判目前正处在最后阶段，接下来的72小时将至关重要。她本人将于周六再次前往布鲁塞尔，与欧盟委员会主席容克展开更多会谈。
目前谈判主要僵持在直布罗陀半岛领土归属问题上。直布罗陀是靠近西班牙南部的半岛，自1713年以来一直是英国的海外领土。明年3月，直布罗陀要和英国本土一起离开欧盟。不过在2016年的脱欧公投中，96%的直布罗陀居民倾向于留在欧盟。西班牙强调，如果不能明确如何处理有关直布罗陀未来地位的谈判，那么就不会同意英国脱欧协议草案。
特蕾莎·梅表示，她已经与西班牙首相桑切斯交换了意见，双方对于周日达成直布罗陀问题的协议很有信心。此前，桑切斯一直坚持直布罗陀问题应该是“单独的谈判”，他不满于脱欧协议中未提及它“应由马德里和伦敦直接决定”这一事实。
英国反对党工党领袖科尔宾则对政治宣言草案表达了尖锐的批评，称之为“26页的废话”，它“完全应该在两年前就达成”。自民党领袖温斯·凯博则表示，这种“为了协议而协议”的做法，充满了“错误、空洞的术语”。温斯·凯博正在倡导发起第二次脱欧公投。
英国《卫报》报道称，在这份宣言草案中，欧盟没有就“无摩擦贸易”给出期望，英欧间的贸易壁垒将不可避免。而“无摩擦贸易”对英国经济至关重要。
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