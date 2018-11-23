脱欧迎来关键72小时 梅姨表信心却被批“废话”

11 月 22 日，离脱欧特别峰会还有三天，脱欧又迎来了一个小高潮。当地时间上午，欧洲理事会表示，欧盟与英国已就脱欧后关系的政治宣言草案 “ 在原则上达成一致 ” ，以期为周末达成英国脱欧草案铺平道路。下午，英国首相特蕾莎 · 梅在官邸唐宁街 10 号发表 “ 紧急声明 ” ，强调该宣言草案 “ 对整个英国来说都是正确的 ” ，并称她将尽全力妥善处理直布罗陀问题。

当天晚些时候，特蕾莎 · 梅在议会 “ 兜售 ” 这份 26 页的政治宣言草案，但其领导的保守党议员接连发起攻击。特蕾莎 · 梅告知议会，协议 “ 如今在我们的掌控之中 ” ，也应该会令双方都受益。然而在两个半小时的提问阶段，议员们对她进行了长达 40 分钟的批评。

特蕾莎 · 梅的政治宣言草案是一份独立于 585 页脱欧协议的文件。跟脱欧协议不同，政治宣言并不具备法律约束力。它的功能主要是，为脱欧后英欧贸易、经济、安全、外交、司法等多个领域描绘愿景，以开展英欧在未来 “ 远大、广泛、深入及有弹性的伙伴关系 ” 。在 11 月 25 日的脱欧特别峰会上，政治宣言草案将与脱欧协议草案一道，由欧盟领袖来讨论是否通过。

在 “ 紧急声明 ” 中，特蕾莎 · 梅表示，关于政治宣言的谈判目前正处在最后阶段，接下来的 72 小时将至关重要。她本人将于周六再次前往布鲁塞尔，与欧盟委员会主席容克展开更多会谈。





目前谈判主要僵持在直布罗陀半岛领土归属问题上。直布罗陀是靠近西班牙南部的半岛，自 1713 年以来一直是英国的海外领土。明年 3 月，直布罗陀要和英国本土一起离开欧盟。不过在 2016 年的脱欧公投中， 96% 的直布罗陀居民倾向于留在欧盟。西班牙强调，如果不能明确如何处理有关直布罗陀未来地位的谈判，那么就不会同意英国脱欧协议草案。

特蕾莎 · 梅表示，她已经与西班牙首相桑切斯交换了意见，双方对于周日达成直布罗陀问题的协议很有信心。此前，桑切斯一直坚持直布罗陀问题应该是 “ 单独的谈判 ” ，他不满于脱欧协议中未提及它 “ 应由马德里和伦敦直接决定 ” 这一事实。

英国反对党工党领袖科尔宾则对政治宣言草案表达了尖锐的批评，称之为 “26 页的废话 ” ，它 “ 完全应该在两年前就达成 ” 。自民党领袖温斯 · 凯博则表示，这种 “ 为了协议而协议 ” 的做法，充满了 “ 错误、空洞的术语 ” 。温斯 · 凯博正在倡导发起第二次脱欧公投。

英国《卫报》报道称，在这份宣言草案中，欧盟没有就

“

无摩擦贸易

”

给出期望，英欧间的贸易壁垒将不可避免。而

“

无摩擦贸易

”

对英国经济至关重要。

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