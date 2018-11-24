台湾九合一选举 BBC：选前中国阴影笼罩

英国广播公司（BBC）国际台于22、23日播出台湾选举特辑，特别点出中国在台湾大选中扮演的角色，以及台湾在国际上受到的孤立。
BBC节目World Update主持人戴蒙（Dan Damon）在台北与伦敦连线，22日以“台湾选举前中国阴影笼罩”（China Looms Large Ahead of Taiwan Elections）为题，探讨即将登场的九合一大选。
外交部长吴钊燮在节目中受访表示，中国试图排除台湾参与国际事务。台湾被排除参与联合国数个功能性组织，也被数个区域组织排除在外，国际企业被迫称呼“台湾”为“中国台湾”或是“台湾，中国的一省”，这就是台湾的处境。
他表示，中国持续将官员安排进重要国际组织，像是在联合国的世界卫生组织（WHO），以及最近中国籍主席失踪的国际刑警组织（INTERPOL）。中国控制这些国际组织，排除台湾参与。
吴钊燮指出，台湾不是一个小国家，却被排除参与国际组织，无法做出贡献。这不是台湾的问题而已，这是国际问题。
陆委会副主委邱垂正在节目中重申，台湾的两岸政策相当明确，就是维持两岸和平稳定，符合国际社会期待与两岸人民福祉。政府不变的立场，就是要维持一个稳定、一致、可预测的两岸关系。尽管目前两岸交流是历来最少，政府仍希望两岸能在对等、互相尊重、不涉政治前提的情况下，坐下来谈。
淡江大学国际事务与战略研究所助理教授黄介正受访，点出九合一选举的敏感时机点，解释中国国家主席习近平为何对台立场强硬。
他表示，九合一选举正逢中共改革开放40周年纪念活动将在12月进入高潮。接下来的2019年，中共将迎来建政70周年。2020年设定目标，要全面建成小康社会。2021年是共产党建党100周年；2022年是习近平结束第2个5年任期。因此，在接下来的5年当中，中共对台态度不能软弱。
美国在台协会台北办事前处长司徒文（Bill Stanton）受访则指出，台湾必须持续自我防卫，并理解所面临的危险。他认为住在台湾很愉快、社会安逸，但是民众的忧患意识不够。现在的政府注意到了这一点。事实上，就他所知，现任总统蔡英文是唯一提到国防必须扮演威慑角色的台湾领导人。
司徒文也表示，台湾的防卫能力比部分人士认为的好，且越来越好，他认为美国的政策也有一些发展，至少据媒体报导，美国已决定让国防科技公司直接与台湾的国防公司打交道。不久前，美国也批准一项台湾需要的军售案。
他也表示：“我认为若我们抛弃台湾，将会是世界末日。”35年来，台湾人民从贫困走向繁荣，从军事专制走向民主。台湾是优秀的国际公民，即便不是联合国成员，但台湾仍遵守联合国规范。所以在很多方面来说，台湾是一个很棒的国际伙伴。
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