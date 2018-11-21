研究称温室气体排放将加重气候灾害叠加效应

英国南安普敦大学19日发布的一项研究报告说，随着温室气体排放加剧，许多地区未来面对的气候灾害威胁将不仅仅限于某一种，很可能是多种灾害同时发生且影响加重。

美国夏威夷大学马诺分校和南安普敦大学等机构的研究人员深入分析了此前发表的数千份研究论文，以评估热浪、干旱、山火、洪水等多种气候灾害对人类健康、食物供应、基础设施等产生的影响。相关报告已刊登在新一期英国《自然 · 气候变化》杂志上。

研究人员表示，此前大量研究往往关注单一种类气候灾害带来的风险，但仅关注一小部分的灾害类型可能会导致忽略这些灾害与其他灾害产生的合并效应，从而导致对气候变化的影响评估不全面。

研究人员指出，新研究显示，持续的温室气体排放会提升全球气温，导致部分地区同时出现干旱、山火和热浪，同时另外一些地区则发生频繁的降雨和洪水；海洋水温上升会加快水分蒸发，导致风速加大和风暴加重，同时海平面上升会进一步加剧这些现象。因此可以说，温室气体排放会助推多种气候灾害同时发生。

报告作者之一、南安普敦大学教授贾斯廷

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谢菲尔德说，未来我们要面对的不单单是像干旱这样的一种气候灾害，而是多种不同类型的灾害同时产生影响。例如，如果温室气体排放没有大幅减少，到本世纪末英国东南部可能面临海平面上升、干旱加重、极端降雨事件等多种气候灾害的影响。

研究人员呼吁，为减轻气候灾害带来的叠加效应，各国应采取行动，努力减少温室气体排放。（新华社）





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