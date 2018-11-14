习近平15日出访 APEC峰会与美互动受瞩目

中国国家主席习近平明天起将出访一周，参加在巴布亚纽几内亚举行的 APEC 领袖峰会，并对巴纽等 3 国进行国是访问。中美元首月底在 G20 会谈登场前，双方在 APEC 的互动受瞩目。





中国外交部公布，习近平 15 至 16 日将先对巴布亚纽几内亚进行国是访问， 17 至 18 日出席在巴纽首都莫士比港（ Port Moresby ）举行的亚太经济合作会议（ APEC ）第 26 次非正式领袖峰会，并于 18 至 21 日对汶莱和菲律宾进行国是访问。





这次 APEC 领袖峰会登场前，外界将注意力投注于中国和澳洲在南太平洋岛国的外交角力。中国 10 多年来不断扩大在南太岛国的投资趋势，让一直将南太视为自家后院的澳洲备感威胁。





中国外交部表示，习近平此次南太之行意义重大，首先是深化中国与巴纽的友好合作，访问期间将与巴纽领导人就发展双边关系及国际和地区问题深入交换意见，并共同见证签署多个合作协议。





此外，中国外交部指出，习近平此访将提升中国与太平洋岛国关系水平。在访问巴纽期间，将与巴纽在内的 8 个太平洋岛国邦交国举行集体会晤和双边会见。





在 APEC 领袖峰会期间，习近平将出席 APEC 工商领导人峰会并发表主旨演讲以及在领导人非正式会议发表讲话，还将与有关成员领导人举行双边会见。





据表示，习近平将在 APEC 领袖峰会阐述中方立场主张。中方希望会议达成积极成果，包括“构建开放型经济，维护亚太正确发展方向”，维护以规则为基础的多边贸易体制，推进亚太自贸区建设，反对保护主义和单边主义，进一步促进贸易投资自由化便利化。





美国副总统彭斯（ Mike Pence ）将代表总统川普出席 APEC 峰会，并发表演说。美国官员对媒体透露，彭斯演讲内容与他 10 月上旬的演说“有关联”。彭斯当时指控中国窃取美国智慧财产权以及干预美国选举，曾引发中方强烈反击。





习近平与川普将于月底的阿根廷 20 国集团（ G20 ）峰会期间举行会谈，讨论贸易争端等问题。在“川习会”登场前，习近平与彭斯在 APEC 的互动，受到高度关注。

访问汶莱期间，习近平将与汶莱苏丹哈山纳包奇亚（ Sultan Hassanal Bolkiah ）举行会谈。双方拟发表联合声明，两国有关部门正在商谈涉及共建“一带一路”及人文交往等领域合作文件。





习近平这次出访最后一站是菲律宾，期间将与菲国总统杜特蒂（ Rodrigo Duterte ）举行会谈。据中国外交部表示，双方拟在此访期间发表联合声明。





有媒体报导，习近平访问菲律宾前夕，两国正推进在南海共同勘察石油达成协议。但是对于中国政府能够接受的协议，菲律宾内部批评声音不断高涨。





专家认为，两国似乎尚未做好签署协议的准备。习近平访问时，一些法律或实际细节问题将会推迟，双方可能只达成一般性协议。（中央通讯社）

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