处理不当贴文 脸书出动机器与7500人

脸书（ Facebook ）昨天（13日）首次举办亚太区社群守则反馈论坛，邀请约 120 人与会，由 Facebook 主管说明如何分辨不当内容，以及如何处理被检举的内容。





Facebook 今天在新加坡办公室首次举办亚太区社群守则反馈论坛（ Community Standards Feedback Forum ），邀请公部门、学界、媒体代表和专家约 120 人与会，由来自加州总部的 Facebook 全球政策管理副总裁贝克特（ Monika Bickert ）分享 Facebook 对社群守则及内容政策的看法和发展。





“内容政策永远不会完成，因为它不断演进。”贝克特表示， Facebook 用户超过 20 亿人，每天有数十亿则贴文，由于每个人都有不同的文化背景， Facebook 的内容政策团队也试着招募更多来自不同领域的专家，确保内容符合规范。





她说， Facebook 今年 4 月开放“申诉”（ Appeal ）机制，允许用户针对被删除的贴文或照片提出申诉，希望今年底前可以把更多格式的内容纳入申诉机制。





此外，贝克特表示， Facebook 目前有 7500 人负责审查内容，整体与安全相关的团队总人数预计今年底将达 2 万人。





Facebook 全球社群营运主管葛瑞吉提（ Dave Geraghty ）指出， Facebook 旗下有政策团队、社群营运团队、产品团队，用户可以检举 Facebook 上的任何内容，相关团队会审查被检举的内容。





葛瑞吉提说，为了更快找出不当内容， Facebook 持续投资新技术，例如可以自动比对照片是否违规；针对无法用机器判断是否违规的内容，会交给适合的团队进一步判断，最后进行移除或保留等措施。





不过，葛瑞吉提坦言，光用机器或软体很难判断用户张贴内容的动机与目的，因此 Facebook 有真人审查内容，并精心挑选具有声望的合作伙伴，借此扩大审查范围，进行全年无休的审查。





葛瑞吉提强调， Facebook 致力于在每次审查内容都能做出正确决定，避免受到主观判断和偏见的影响，这项工作非常困难， Facebook 也细心照料审查团队的成员，包括正职员工、雇员及合作伙伴的员工都能享有完整的健康照护福利。





葛瑞吉提说，

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营运涵盖全球，社群也横跨全世界，为了分辨具有争议的内容，需要熟悉各种语言的人才；

Facebook

虽然没有在每个市场都设置审查团队，但已在部分区域设置策略性营运据点，包含亚洲，可以有效审查内容。（中央社）

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