处理不当贴文 脸书出动机器与7500人

脸书（Facebook）昨天（13日）首次举办亚太区社群守则反馈论坛，邀请约120人与会，由Facebook主管说明如何分辨不当内容，以及如何处理被检举的内容。
Facebook今天在新加坡办公室首次举办亚太区社群守则反馈论坛（Community Standards Feedback Forum），邀请公部门、学界、媒体代表和专家约120人与会，由来自加州总部的Facebook全球政策管理副总裁贝克特（Monika Bickert）分享Facebook对社群守则及内容政策的看法和发展。
“内容政策永远不会完成，因为它不断演进。”贝克特表示，Facebook用户超过20亿人，每天有数十亿则贴文，由于每个人都有不同的文化背景，Facebook的内容政策团队也试着招募更多来自不同领域的专家，确保内容符合规范。
她说，Facebook今年4月开放“申诉”（Appeal）机制，允许用户针对被删除的贴文或照片提出申诉，希望今年底前可以把更多格式的内容纳入申诉机制。
此外，贝克特表示，Facebook目前有7500人负责审查内容，整体与安全相关的团队总人数预计今年底将达2万人。
Facebook全球社群营运主管葛瑞吉提（Dave Geraghty）指出，Facebook旗下有政策团队、社群营运团队、产品团队，用户可以检举Facebook上的任何内容，相关团队会审查被检举的内容。
葛瑞吉提说，为了更快找出不当内容，Facebook持续投资新技术，例如可以自动比对照片是否违规；针对无法用机器判断是否违规的内容，会交给适合的团队进一步判断，最后进行移除或保留等措施。
不过，葛瑞吉提坦言，光用机器或软体很难判断用户张贴内容的动机与目的，因此Facebook有真人审查内容，并精心挑选具有声望的合作伙伴，借此扩大审查范围，进行全年无休的审查。
葛瑞吉提强调，Facebook致力于在每次审查内容都能做出正确决定，避免受到主观判断和偏见的影响，这项工作非常困难，Facebook也细心照料审查团队的成员，包括正职员工、雇员及合作伙伴的员工都能享有完整的健康照护福利。
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