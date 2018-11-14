两个月内 李克强、韩正、王岐山都出访了同一个国家！

11月12日，中国国务院总理李克强抵达新加坡。





这是中国总理时隔十一年后对新加坡的首次造访。而无论是启程前的舆论预热，还是抵达后的外媒刷屏，以及一揽子协议签署带来的关注度，都反复预示着此行的重要性。





“随着一系列协议的签署，中国和新加坡进一步深化了双边关系。”新加坡《商业时报》如是说。





而新加坡亚洲新闻台网站则形容李克强的到访是对近期中新两国高层互访的“延续和升级”：





李克强总理此行之前，国家副主席王岐山刚刚于11月7日结束其新加坡行程；而更早前的9月19日，国务院副总理韩正也对新加坡进行了正式访问。





短短两个月内，三位中国领导人接连到访，他们谈了什么，又为何而来？





天气





12日的新加坡，微风，多云，有阵雨。





下午时分，国务院总理李克强乘专机抵达新加坡樟宜国际机场。





亚洲新闻台网站上的一段现场视频显示，快速步下舷梯后，李克强与迎接队伍一一握手并从欢迎人员手中接过鲜花，而在上车之前，他特地抬头看了看天——当时的天空，正乌云密布。





据中国政府网报道，在接下来与新加坡总理李显龙的会见与交谈中，“天气”成为推动对话的重要关键词之一。





“我刚刚在机场落地的时候，也有闪电有暴雨，但新加坡有智慧，飞机落地后，一切风雨就都过去了。”李克强在与李显龙的会谈中意味深长地说。





而此前，李显龙表示：“当前天空中有一些乌云，甚至有时会有闪电。整个世界的合作方式、国际体系框架都在经历一些转变。在这种环境中我们需要‘摸着石头过河’，积极应对，并且寻找长远的前进方向。”





“世界局势风云变幻，这是一句老话。但人类文明前进的方向是基本明确的：虽然有干扰、有风雨、有曲折，然而相信人类有智慧，能够应对前进中的曲折。”李克强说。





“关键是要有信心，做出正确的决策。”李显龙回应道。





新加坡《海峡时报》的一篇报道也注意到，由于当天天气原因，在总统府广场检阅完仪仗队后，李克强总理便在李显龙陪同下迅速转往室内会面，随后，两位领导人共同见证了升级后的双边自由贸易协定等一系列协议的签署。





开放





值得一提的是，《海峡时报》还关注到另外一个细节：改革开放40周年的重大节点，选择新加坡作为向世界强调中国继续开放决心的“中间角色”，既有其历史意义，又有充分的现实需要。





报道称，在12日的欢迎晚宴上，李克强表示，他对新加坡的访问还呼应了两国关系史上的一个重大时刻——40年前的11月12日，中国领导人邓小平访问了新加坡。而正是在同一年，中国开始走上改革开放的道路。





晚宴上，李克强再次强调，未来中国将继续推进改革开放，并欢迎新加坡继续参与其中。





事实上，李克强抵达新加坡前在《联合早报》等当地主流媒体上发表的署名文章，表达的也是同样的主旨：《开放合作，创新发展，明天会更好》。





文章发表后，多家外媒不约而同引用了其中一句——“中国开放的大门已经开启，不会关闭，只会越开越大”。





而同样一句话，在中国国家副主席王岐山的新加坡之行中也被重点提及。





据新华社报道，11月5日至7日访问新加坡期间，在与李显龙总理的对话中，王岐山强调，“在新的历史时期，中国将坚定推动更高水平的开放”。





而9月19日至21日访问新加坡的中共中央政治局常委、国务院副总理韩正，则充分肯定了新加坡在新时期继续充当中国改革开放见证者及与东盟国家关系“中间者”的角色。





新华社报道显示，出访期间，韩正还同新加坡副总理张志贤共同主持中新双边合作联委会第十四次会议、苏州工业园区联合协调理事会第十九次会议、天津生态城联合协调理事会第十次会议和中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合协调理事会第二次会议。





三次会议，三个中新间具有里程碑意义的合作项目，指向的正是40年来两国的“互学互鉴、互利共赢”。





而随着中新自贸协定升级签署，两国合作显然又有了新的动力和远方。





“升级后的自由贸易协定为新加坡企业提供了更多进入中国市场的机会！”《海峡时报》兴奋地说。





合作





“中国多位领导人先后造访新加坡，除了领导人行程安排之外，也体现了中新关系在这一年内的急速回归正轨与升温。”广西民族大学中国-东盟海上安全研究中心主任葛红亮告诉小锐。





在他看来，中新关系的恢复与稳步提升，意义不仅仅局限在两国层面，对地区合作与世界形势均有影响。





“在地区层面，两国关系向好发展对中国-东盟友好合作将会产生积极的深刻作用，甚而在某种意义上的战略牵引作用；在全球层面，两国作为重量级经济体对全球贸易秩序议题上存有诸多共识，新加坡对沟通中国和西方存有着特殊价值。”葛红亮说。





而根据新华社报道，此番李克强总理赴新，除了对新加坡进行正式访问，还有另外几项重要议程，那就是出席第21次中国-东盟（10+1）领导人会议、第21次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第13届东亚峰会。





在外媒看来，李克强总理所出席的，显然是一场在新加坡举行，却旨在为世界当前难题提供解决方案的务实峰会：中国总理来了，俄罗斯总统普京来了，日本、韩国、印度、澳大利亚等多国领导人悉数到场。





“世界领导人聚集在新加坡呼吁开放市场。”《马尼拉公报》网站13日这样指出此次东盟峰会的目标。





报道认为，中国正致力于推动多国就“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）达成一致——这一世界上最大、覆盖全球一半人口的区域自贸协定被公认为是解决当前贸易争端的最有效途径之一。





中国政府网报道中也提到：重点谈到进行中的RCEP谈判时，中国和新加坡两国总理同样借当天天气作为象征，共同表达对应对复杂局势的信心和决心。





李克强说：“有乌云、有闪电的时候，我们应该给国际社会一个积极信号。只要有积极的态度和行动，乌云即使飘过头顶，也很快会过去。”





“我们也相信很快就会迎来阳光。”李显龙笑着说。（上观新闻）

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