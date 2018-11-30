美籍公民被中国扣留 特习会可能要求放人

美媒报导，特习会在即，外界关切中美两国元首除了关税问题还会谈什么。美国国家安全顾问波顿表示，美方很可能会要求中国释放被扣留的美国公民，包括中国外逃贪官子女。





纽约时报 25 日报导，中国当局禁止 3 名美国公民离境，以便抓获他们外逃的亲人。

交通银行广州分行前行长刘昌明因被控违规放贷人民币 90 多亿元， 2007 年底逃往海外，是国际刑警组织发布“红色通缉令”上的一员。





他的妻子和女儿、儿子今年 6 月回中国探亲，不久，其妻被拘留，原本要返回美国乔治城大学就读的儿子，以及在管理顾问企业麦肯锡公司工作的女儿也被禁止离境。





美国之音报导，博尔顿（ John Bolton ） 29 日表示，他已经向美国总统特朗普讨论要求释放被中国扣留的美国公民。





报导称，博尔顿不愿透露特朗普的反应，但表示特朗普周末与中国国家主席习近平在 20 国集团（ G20 ）峰会见面时，有可能提到这个问题。





博尔顿 27 日在推特（ Twitter ）转发上述有关刘氏姐弟被限制离境的新闻时表示：“这些美国人应当被允许回家。”





报导指出，美国国务院 9 日举行的美中外交安全对话上，美国国务卿蓬佩奥（ Mike Pompeo ）对中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪也提起对这个问题的关切。





中国外交部发言人耿爽 26 日则在新闻发布会上说，刘家所有成员都有“有效的中国公民身分证件”，需要遵守中国法律。





他说，刘家成员因为涉嫌经济犯罪被中国警方依法采取限制出境的措施。





中国政府不承认本国公民的双重国籍，因此具有双重国籍的中国公民及其子女，都被视为中国公民。（中央社）

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