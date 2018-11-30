美军投资机械外骨骼 盼打造强壮高耐力超级军人

美军正投资数百万美元在实验性外骨骼技术上，这项科技将让士兵更强壮、更有耐力，专家表示这是扩大推动先进装备造就新一代“超级军人”的一环。
路透社报导，这项科技由洛克希德马丁公司（LMT.N）取得加拿大公司B-TEMIA许可开发。B-TEMIA率先研发外骨骼技术，帮助因多发性硬化症与严重关节炎等疾病而行动不便的患者。
电池供电的外骨骼穿在裤子上，利用感应器、人工智慧和其他技术帮助自然行动。
对美军而言，这项科技的吸引力显而易见：现在派驻战争区域的士兵必须负担防弹衣、夜视镜和先进无线电等重型但重要的装备，虽然建议设限23公斤，但实际负重可达40到64公斤。
协助领导一系列外骨骼及其他先进装备研究的新美国安全中心（CNAS）专家谢瑞（Paul Scharre）表示：“这代表他们确实参与战斗时，会感到疲惫。”
“我们步兵部队面临的根本挑战是负重太大。”
洛克希德马丁今天表示，根据为期两年、单一供应来源的协议，他们获得美国陆军纳蒂克士兵研究开发暨工程中心（U.S. Army Natick Soldier Research, Development and Engineering Center）提供的690万美元，用于研究和开发名为ONYX的外骨骼。
洛克希德马丁飞弹与军火控制部门外骨骼技术主管麦克斯威尔（Keith Maxwell）表示，在公司试验中，穿着外骨骼者表现更强耐力。
麦克斯威尔表示：“有助人精力充沛地战斗，不会疲惫不堪。”
麦克斯威尔展示设备原型，并说预计每个外骨骼将花费数万美元。
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