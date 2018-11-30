美军投资机械外骨骼 盼打造强壮高耐力超级军人

美军正投资数百万美元在实验性外骨骼技术上，这项科技将让士兵更强壮、更有耐力，专家表示这是扩大推动先进装备造就新一代“超级军人”的一环。





路透社报导，这项科技由洛克希德马丁公司（ LMT.N ）取得加拿大公司 B-TEMIA 许可开发。 B-TEMIA 率先研发外骨骼技术，帮助因多发性硬化症与严重关节炎等疾病而行动不便的患者。





电池供电的外骨骼穿在裤子上，利用感应器、人工智慧和其他技术帮助自然行动。

对美军而言，这项科技的吸引力显而易见：现在派驻战争区域的士兵必须负担防弹衣、夜视镜和先进无线电等重型但重要的装备，虽然建议设限 23 公斤，但实际负重可达 40 到 64 公斤。





协助领导一系列外骨骼及其他先进装备研究的新美国安全中心（ CNAS ）专家谢瑞（ Paul Scharre ）表示：“这代表他们确实参与战斗时，会感到疲惫。”





“我们步兵部队面临的根本挑战是负重太大。”





洛克希德马丁今天表示，根据为期两年、单一供应来源的协议，他们获得美国陆军纳蒂克士兵研究开发暨工程中心（ U.S. Army Natick Soldier Research, Development and Engineering Center ）提供的 690 万美元，用于研究和开发名为 ONYX 的外骨骼。





洛克希德马丁飞弹与军火控制部门外骨骼技术主管麦克斯威尔（ Keith Maxwell ）表示，在公司试验中，穿着外骨骼者表现更强耐力。





麦克斯威尔表示：“有助人精力充沛地战斗，不会疲惫不堪。”





麦克斯威尔展示设备原型，并说预计每个外骨骼将花费数万美元。





联邦资助的美国研发单位海军分析中心（

Center for Naval Analyses

）专家班德特（

Samuel Bendett

）表示，俄罗斯和中国也在投资外骨骼科技研究，与美国并驾齐驱。（中央社）

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