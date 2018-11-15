欧洲研究团队发现“超级地球”：质量约地球3倍，距离6光年

英国《自然》杂志 14 日发表的一项恒星运动研究称，欧洲天文学家团队发现一颗质量约为地球 3 倍的寒冷行星，正绕着距离我们非常近的一颗恒星 —— 红矮星巴纳德星（ Barnard's star ）运行。

巴纳德星的历史其实比太阳系还要久远，它也是距离太阳最近的孤立恒星，离地球仅约 6 光年远。因此，巴纳德星周围一直是人类搜索地外行星的重要候选目标，但是长期以来，这些搜索一无所获。

此次，西班牙太空研究所 (ICE) 天文学家伊格纳斯⋅里巴斯及同事，分析了多座设施在 20 年里记录下来的巴纳德星的径向速度数据。他们发现，每隔 233 天数据中就会出现一个低振幅信号，分析认为，此处可能标示存在一个 “ 超级地球 ” 。 “ 超级地球 ” 是质量大于地球，但低于太阳系内冰巨星（海王星和天王星）的行星。而这颗新发现的行星质量至少为地球的 3.2 倍。





研究团队总结表示，该地外行星的运行轨道靠近巴纳德星的 “ 雪线 ” ，即恒星周围温度足够低、水可以在原行星盘中的物质颗粒上冻结的地带，这一区域被认为有利于行星形成。

在随附的新闻观点文章中，阿根廷布宜诺斯艾利斯大学科学家认为，巴纳德星靠近太阳系，并且新发现行星的轨道运行时间相对较长，因此该行星是最适合进一步探索的候选地外行星，有望带来关于太阳系之外行星的新见解。

在过去

20

年里，数以千计的系外行星被发现，但绝大多数并不符合

“

超级地球

”

的条件，它们通常距离自己的恒星太远或太近。

Twitter

sgnypost





