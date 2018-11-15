欧洲研究团队发现“超级地球”：质量约地球3倍，距离6光年

英国《自然》杂志14日发表的一项恒星运动研究称，欧洲天文学家团队发现一颗质量约为地球3倍的寒冷行星，正绕着距离我们非常近的一颗恒星——红矮星巴纳德星（Barnard's star）运行。
巴纳德星的历史其实比太阳系还要久远，它也是距离太阳最近的孤立恒星，离地球仅约6光年远。因此，巴纳德星周围一直是人类搜索地外行星的重要候选目标，但是长期以来，这些搜索一无所获。
此次，西班牙太空研究所(ICE)天文学家伊格纳斯⋅里巴斯及同事，分析了多座设施在20年里记录下来的巴纳德星的径向速度数据。他们发现，每隔233天数据中就会出现一个低振幅信号，分析认为，此处可能标示存在一个“超级地球”。“超级地球”是质量大于地球，但低于太阳系内冰巨星（海王星和天王星）的行星。而这颗新发现的行星质量至少为地球的3.2倍。
研究团队总结表示，该地外行星的运行轨道靠近巴纳德星的“雪线”，即恒星周围温度足够低、水可以在原行星盘中的物质颗粒上冻结的地带，这一区域被认为有利于行星形成。
在随附的新闻观点文章中，阿根廷布宜诺斯艾利斯大学科学家认为，巴纳德星靠近太阳系，并且新发现行星的轨道运行时间相对较长，因此该行星是最适合进一步探索的候选地外行星，有望带来关于太阳系之外行星的新见解。
在过去20年里，数以千计的系外行星被发现，但绝大多数并不符合“超级地球”的条件，它们通常距离自己的恒星太远或太近。
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