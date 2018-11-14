李克强与新加坡总理谈了哪些务实合作？4段对话告诉你

1、“40年前，邓小平先生访问新加坡，也就在那一年，中国开启了改革开放的进程。”
“今年是中国改革开放40周年。”当地时间11月12日下午，李克强总理在与新加坡总理李显龙会谈的开场白中说，“40年前，邓小平先生访问新加坡。也就在那一年，中国开启了改革开放的进程。”
“邓小平先生正是40年前的今天来到新加坡。所以今天尤其有着特别的意义。”李显龙说。
“感谢新加坡长期深度参与中国改革开放进程。我们愿意继续与新加坡加强合作，推动两国实现互利双赢。”李克强说。
2、“中方希望与新加坡推进‘知识合作’。”
李克强表示，中新两国优势互补，互为重要贸易伙伴，合作前景广阔，潜力巨大。他特别强调，“希望推进与新加坡的知识合作”。
“40年来，中国在与新加坡的合作中，在管理理念等方面收获了不少启示，我们在新加坡培养了大量人才，还与新方一起探索了苏州工业园等创新模式。”李克强说，“这次我们共同签署中新自贸协定升级版。中方愿意在金融、科技、企业等人才培训领域，通过自贸升级来有力推动中新投资贸易合作再上大台阶。”
“我们两国都拿出了富有雄心的方案，推动中新自贸协定升级。”李显龙回应道，“希望这一协定向双方工商界发出有力的信号，拓展中新在更广泛领域的投资合作。”
两国总理还达成共识，在电子商务、智慧城市等领域加强合作。李克强说：“中国是开放的，无论是电子商务还是智慧城市的合作，我们都应该持开放的理念、安全的思维，推动双方合作快速健康向前发展。”
3、“‘陆海新通道’要陆海并进，双向互联互通，这也将向南海地区发出一个和平的信号。”
两国总理当天还见证了双方签署“陆海新通道”谅解备忘录。李显龙说，希望“陆海新通道”迈向更高层次，而不光是物流方面的合作。这也是推进中国西南地区与世界的“双向互联互通”。
“贸易必须是双向的。中国西南地区对外发展具有‘后发优势’，不仅会进一步扩大产品出口，这一区域的消费升级也将需要大量的装备品、消费品进入市场。”李克强说，“希望两国以签署‘陆海新通道’谅解备忘录为契机，陆海并进，推进双向互联互通。”
李克强强调，中新两国签署“陆海新通道”谅解备忘录，这将向南海地区发出一个和平的信号：我们要建设一个大的商业通道，一个繁忙的商业通道，而这必须要有南海的和平稳定作为支撑。
4、“中国要走向现代化，改革开放是必由之路。”
“总之，新中目前关系很好，期待双方能进一步深化合作，推进两国关系。”在会谈进入尾声时，李显龙说。
李克强表示，近年来，新加坡已经成为中国最大的投资来源国。“我们会营造更加便利的投资环境。中国将继续并且会长期成为外商投资的热土。”李克强说。
“有了新的升级版自贸协定，相信我们的合作会进一步深化，也相信中国会继续推进改革开放。”李显龙说。
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