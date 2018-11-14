中国房市降温 官媒：继续从严控管

中国房地产历经几年飙涨后，近来明显开始降温。中共官媒指出，银行房贷政策没有松动，部分房贷利率下调只是个别现象，预计房市调控从严的政策很难改变。
在各地方政府近两年陆续推出限购限价的房市调控政策，以及中共中央喊出“房子是用来住的，不是用来炒的”和“坚决遏制房价上涨”等方针后，中国的房价、地价已出现明显降温迹象。
根据中国国家统计局的资料，9月房价比起前一个月涨幅超过1%的城市为34个，较8月数据减少30.6%；涨幅超过2%的城市为6个，较8月减少了2/3。
具体到个别建案，则不乏建商降价求售或民众调降中古屋价格。从源头来看，建商拿地价格也在下降中。中原地产研究中心统计资料显示，50个城市中有46个城市出现平均土地溢价率调降。与此同时，多个城市地块拍卖出现流标。
新华社旗下经济参考报报导，在成交量方面，麦田房产资料显示，10月北京中古屋住宅整体网路签约量为8879户，是今年3月以来的最低位，比9月下降42%。10月深圳新屋成交不足2000户，比9月减少18.4%，比去年同期则少了34.3%。
房市降温，有媒体报导称，部分城市房贷利率有下调迹象，被视为房贷政策松动的讯号。
不过，根据经济参考报调查及民间调查机构融360大数据研究院发布的“2018年10月中国房贷市场报告”，10月首次购房及第二户房贷的利率平均值都保持上升，涨幅与上月持平。
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