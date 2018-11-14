中国房市降温 官媒：继续从严控管

中国房地产历经几年飙涨后，近来明显开始降温。中共官媒指出，银行房贷政策没有松动，部分房贷利率下调只是个别现象，预计房市调控从严的政策很难改变。

在各地方政府近两年陆续推出限购限价的房市调控政策，以及中共中央喊出“房子是用来住的，不是用来炒的”和“坚决遏制房价上涨”等方针后，中国的房价、地价已出现明显降温迹象。





根据中国国家统计局的资料， 9 月房价比起前一个月涨幅超过 1% 的城市为 34 个，较 8 月数据减少 30.6% ；涨幅超过 2% 的城市为 6 个，较 8 月减少了 2/3 。





具体到个别建案，则不乏建商降价求售或民众调降中古屋价格。从源头来看，建商拿地价格也在下降中。中原地产研究中心统计资料显示， 50 个城市中有 46 个城市出现平均土地溢价率调降。与此同时，多个城市地块拍卖出现流标。





新华社旗下经济参考报报导，在成交量方面，麦田房产资料显示， 10 月北京中古屋住宅整体网路签约量为 8879 户，是今年 3 月以来的最低位，比 9 月下降 42% 。 10 月深圳新屋成交不足 2000 户，比 9 月减少 18.4% ，比去年同期则少了 34.3% 。





房市降温，有媒体报导称，部分城市房贷利率有下调迹象，被视为房贷政策松动的讯号。





不过，根据经济参考报调查及民间调查机构融 360 大数据研究院发布的“ 2018 年 10 月中国房贷市场报告”， 10 月首次购房及第二户房贷的利率平均值都保持上升，涨幅与上月持平。





报导说，在监管之下，银行仍执行较紧的房贷政策，而银行房贷增量也出现一定幅度下降。截至

9

月底，中国个人住房贷款余额为人民币

24.88

兆元，年增

17.9%

，增幅比去年底下滑

4.3

个百分点。业内人士预计，从紧的政策走势不会发生变化。（中央社）

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