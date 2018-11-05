全球野生动物44年间消亡60%：人类活动成最大威胁

世界自然基金会发布《地球生命力报告 2018 》，人类活动系生物多样性最大威胁

全球最大的非政府环境保护组织 —— 世界自然基金会（ WWF ） 10 月 30 日发布的《地球生命力报告 2018 》显示，从 1970 年到 2014 年野生动物种群数量消亡了 60% 。最近数十年，地球物种消失的速度是数百年前的 100 到 1000 倍。报告指出，人类活动直接构成了对生物多样性的最大威胁。

现状

热带地区物种数量下降明显

世界自然基金会自 1998 年来每 2 年发布一次《地球生命力报告》，历时 20 年，在全球范围内监测代表 4005 个物种的 16704 个动物种群，包括哺乳动物、鸟类、鱼类、爬行动物和两栖动物，来衡量生物多样性的变化。

今年的报告指出，全球鱼类、鸟类、哺乳动物、两栖动物和爬行动物的数量相较 1970 年平均下降了 60% ，而且消亡速度正在加快，鸟类、哺乳动物、两栖动物、珊瑚以及苏铁科植物这五大物种消亡加速尤其严重。淡水生态系的生物数量减少速度最快，达 83% 。从地域上来看，热带地区的物种数量下降明显，南美洲、中美洲和加勒比地区的新热带地区是 “ 重灾区 ” ，与 1970 年相比损失了 89% 。

世界自然基金会的科学与保育部门执行主任巴雷特说： “ 如果地球人口减少 60% ，那相当于把美洲、非洲、欧洲、中国和大洋洲的人都清空。 ” 由此可见，野生动物种群减少 60% 是多么严峻的形势。这份报告的作者之一、奥地利研究人员皮耶罗 · 维斯孔蒂说： “ 统计数字令人惊恐。与人口下降不同，物种的灭绝是不可逆转的。 ”

原因

物种灭绝加速与人类活动直接相关

虽然在近半个世纪，社会各界的环保意识显著提高，但是人类活动仍然给整个地球生态带来了严重的影响。报告表明，物种灭绝加速与人类活动直接相关。我们正在经历爆炸式的人口增长和经济发展，拉动对能源、土地和水的需求，推动前所未有的地球变化。人类活动对物种构成的主要威胁包括栖息地的减少和恶化、自然的过度开发。

世界自然基金会全球总干事马可 · 兰博蒂尼接受新京报记者采访时表示，生物多样性正在以惊人的速度下降，我们有责任告诉公众目前的自然环境状况不乐观，但同时也给予大家希望，提供更多指导性建议。我们必须现在就行动，在三个方面作出努力。首当其冲的是能源问题，必须倡导从化石燃料转向清洁能源，减少碳排放量。第二是饮食，很多人并没有意识到饮食方式的改变会对自然界产生的巨大影响。温室气体排放的一个主要来源是肉类生产，比如反刍动物（主要是牛羊）在消化过程中产生甲烷。另外，放牧占用了全球许多耕地，使生物栖息地锐减。我们要争取更有效地利用资源，促进可持续饮食。第三方面，全社会需要行动起来保护自然生态系统，海洋、森林、草原等，维护生态平衡。

呼吁

达成全球性协议很有必要

在气候问题上，联合国 195 个成员国于 2015 年在联合国气候峰会上通过了《巴黎协定》，为 2020 年后全球应对气候变化行动作出安排，虽然 2017 年 6 月美国宣布退出该协定，但是国际社会采取气候行动的决心并没有改变。世界自然基金会在《地球生命力报告 2018 》中呼吁，为维护生物多样性需要达成与《巴黎协定》类似的国际性协议。

兰博蒂尼说，目前生物多样性受到威胁，达成一个全球性的协议很有必要。世界自然基金会呼吁政府在 2020 年签署一项生物多样性公约。这项公约为保护世界野生生物栖息地、扭转日渐萎缩的地球生物多样性提供了一个路径。 2020 年的愿景是，使包括森林、海洋在内的所有生物栖息地的丧失速度至少降低一半，并在可行的情况下降低到零，同时大幅度减少生物栖息地的退化和破碎化程度。我们希望普通大众能积极关注这个问题，特别是年轻一代，从而促使政府积极行动。

■ 对话

世界自然基金会全球总干事兰博蒂尼

“ 物种灭绝速度比我们监测到的更快 ”

新京报：如今塑料污染日益严重，一次性塑料餐盒数量激增，但是可循环的绿色环保餐盒相对较贵，如何解决这个问题？

兰博蒂尼：塑料污染已经给环境带来灾难，也威胁着人们的健康。尤其是微塑料通过水和食物进入到我们的身体，很多人并没有意识到这一点。我认为要治理垃圾污染，首先要做的是塑料垃圾回收，全球每年生产的塑料总量中只有 10% 得到了回收利用。其次是要倡导使用可再生塑料，因为塑料比较廉价，尤其是一次性塑料，人们很轻易浪费，因此可以对不可再生塑料进行征税。第三点需要宣传减少塑料制品使用，比如大部分糖果都用塑料纸包装，其实这并不是必须的。最后是寻求塑料替代品，相信在未来利用先进技术可以研制出功能性更好、足以替代塑料的新材料。

新京报：很多环保人士认为，第六次物种大灭绝已经来临，这样的说法是否夸大了问题的严重性？

兰博蒂尼：我认为这是事实，目前物种灭绝的速度比没有人为因素渗入之前快了 1000 倍，这已经达到第六次物种大灭绝的程度了。而且，我们目前只了解地球上约 1/3 的物种，还有很多物种的生存状况不得而知。所以从这个角度来说，物种灭绝的速度其实比我们监测到的更快。今年另一项发表在美国国家科学院院刊上的报告对地球生物量进行了研究，发现地球上所有哺乳动物生物量中， 96% 是家畜和人类（分别占 60% 和 36% ），野生哺乳动物只占 4% 。而自人类文明兴起至今，已经有 83% 的野生哺乳动物和 80% 的海洋哺乳动物灭绝。灭绝速度真的太快了。

新京报：目前基因编辑技术发展，有望复活动物，科学家正在研究复活猛犸象。这样的前沿技术能否成为防止动物灭绝的有效途径？





兰博蒂尼：通过基因编辑技术复活已灭绝的物种，这的确可以提升地球生物的多样性。但是严峻的事实是，如果我们不能保护生态环境，灭绝物种复活之后也无生存之地。如果只是把它们饲养在动物园的笼子里，那是远远不够的。比如就老虎来说，全球野生老虎的数量远远少于人工饲养的，因为偷猎和栖息地减少的原因，部分地区的老虎正在面临功能性灭绝的危机（在自然状态下基本丧失了维持繁殖的能力，甚至丧失了维持生存的能力）。

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