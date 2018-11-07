美称将对俄追加制裁 或切断几乎全部进出口往来

今年 8 月，美国因俄罗斯前特工在英国中毒事件对俄实施制裁措施。 6 日，美国国务院发表声明称，由于俄罗斯没有保证不再使用化学武器，美国将对俄罗斯实施追加制裁。





美国国务院 6 日表示已经通知美国国会，将寻求对俄罗斯实施追加制裁。但并未说明具体何时实施制裁措施。据今日俄罗斯电视台网站 6 日报道，美国追加的制裁措施可能包括外交关系降级，禁止俄罗斯国际航空公司的飞机进入美国，切断几乎全部进出口往来等。

美国国务院 8 月宣布 “ 认定俄罗斯联邦政府违反国际法，使用了化学武器或对其国民使用了致命化学武器 ” ，因此美国将停止一切政府部门对俄罗斯的经济援助及军售资助。美方还将禁止对俄罗斯出口防务用品和防务服务；禁止所有美国政府部门提供对俄信贷和信贷担保；禁止出口涉及美国国家安全的对俄敏感商品和技术。俄罗斯外交部当时表示，美方制裁使两国交流更加复杂，不利于双方对话。

3 月 4 日，俄罗斯前特工斯克里帕尔及其女儿在英国威尔特郡街头长椅上昏迷不醒。两人经救治已先后出院。英国等西方国家指责俄罗斯政府对他们使用了神经毒剂。对此，俄罗斯批评英国的调查结论 “ 充斥双料间谍、网络攻击和军用级别化学剂的谎言 ” ，表示俄罗斯早就销毁了化学武器。

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