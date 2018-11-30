贸易战疑虑冲击美股 三大指数全面下跌

美股周四小幅收跌，因科技和金融股急挫，抹去联准会（Fed）转向鸽派带动的涨幅。
道琼工业指数收跌27.59点或0.11%，报25,338.84点；标普500指数收跌5.99点或0.22%，报2,737.8点；那斯达克指数收跌18.51点或0.25%，报7,273.08点。
Fed会议纪录显示，决策官员已开始对何时停止进一步升息展开讨论，几乎所有官员都认同“可能很快需要”再次升息，但对于何时停止进一步升息，以及如何向公众沟通，意见分歧；会议纪录公布后，带动美股走高；不过市场仍聚焦美中领袖会晤，对贸易争端的疑虑盖过Fed的的鸽派信号。
财富管理公司Keator Group合伙人Matthew Keator表示：“Fed的立场比今年稍早更趋鸽派，也表示将更加关注数据，将利率提高到更正常的历史平均水准。”
美国总统特朗普和中国国家主席习近平将在G20 峰会期间会谈，讨论贸易问题，市场化解贸易争端前景并不乐观。
科技股对美股的拖累最大，标普科技股指数下跌0.95%。金融类股下跌0.8%，摩根大通、花旗集团、美国银行、高盛和摩根士丹利股价都收跌0.8%至1.8%。
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