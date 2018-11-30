贸易战疑虑冲击美股 三大指数全面下跌

美股周四小幅收跌，因科技和金融股急挫，抹去联准会（ Fed ）转向鸽派带动的涨幅。





道琼工业指数收跌 27.59 点或 0.11% ，报 25,338.84 点；标普 500 指数收跌 5.99 点或 0.22% ，报 2,737.8 点；那斯达克指数收跌 18.51 点或 0.25% ，报 7,273.08 点。





Fed 会议纪录显示，决策官员已开始对何时停止进一步升息展开讨论，几乎所有官员都认同“可能很快需要”再次升息，但对于何时停止进一步升息，以及如何向公众沟通，意见分歧；会议纪录公布后，带动美股走高；不过市场仍聚焦美中领袖会晤，对贸易争端的疑虑盖过 Fed 的的鸽派信号。





财富管理公司 Keator Group 合伙人 Matthew Keator 表示：“ Fed 的立场比今年稍早更趋鸽派，也表示将更加关注数据，将利率提高到更正常的历史平均水准。”





美国总统特朗普和中国国家主席习近平将在 G20 峰会期间会谈，讨论贸易问题，市场化解贸易争端前景并不乐观。





科技股对美股的拖累最大，标普科技股指数下跌 0.95% 。金融类股下跌 0.8% ，摩根大通、花旗集团、美国银行、高盛和摩根士丹利股价都收跌 0.8% 至 1.8% 。





推特下跌

4.4%

，因

Politico

报导，福斯新闻抵制这家社群媒体网络，加深投资人对推特遭到大规模反对的疑虑。日前有心人士在推特公布了福斯新闻明星主持人

Tucker Carlson

的地址后，福斯便停止在推特发文，表达无声的抗议。（联合新闻网）

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