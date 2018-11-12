珠海航展：歼-20首次四机编队亮相并开启弹仓



为期六天的第十二届中国国际航空航天博览会 ( 以下简称 “ 珠海航展 ”)11 日下午 5 时闭幕。在当天的飞行表演上，中国自主研制的新一代隐身战斗机歼 -20 首次以四机编队公开亮相，并且在空中开启弹仓亮出其挂载的导弹，以特殊方式献礼中国人民解放军空军 69 周岁生日。





据了解，本届航展共有来自 43 个国家和地区的 770 家厂商参展，吸引来自 50 多个国家的 200 个军政贸易代表团参观；航展专业观众近 15 万人次，普通观众约 30 万人次。本届航展共签订 569 个项目价值超过 212 亿美元的各种合同、协议及合作意向，成交 239 架各种型号的飞机。

本届航展举办期间恰逢中国人民解放军空军建军 69 周年纪念日 (11 月 11 日成立 ) ，中国空军大规模展示现役武器装备。此外，中国的民航系统及航空工业、航天科技、航天科工、兵器工业、兵器装备、电子科技、电子信息等龙头企业也携新产品、新技术、新成果参展。来自中国船舶系统的相关企业也携海上防务展品参展。此次航展展品结构首次实现 “ 陆、海、空、天、电 ” 全领域覆盖。

同时，一大批代表当今世界航空航天及国防领域的新技术、新成果在本届航展上集中展示。其中中国空军的歼 -20 、歼 -10B 、歼轰 -7A 、运 -20 、空警 500 、攻击 -2 型无人机等现役武器装备 “ 大家族 ” 全体亮相，成为本届航展的亮点之一。

在本届航展上，中国人民解放军空军八一飞行表演队六机编队轮番上演高难度动作，充分展示其高超的飞行技能；首次亮相中国航展的空军航空大学 “ 红鹰 ” 飞行表演队为现场观众带来 “ 八机钻石筋斗 ”“ 七机开花 ”“ 丘比特之箭 ” 等精彩动作，令现场观众激动不已。

由中国航空工业自主研制的歼 -10B 推力矢量验证机首次亮相中国航展。其 “ 普加乔夫眼镜蛇 ”“ 落叶飘 ” 等飞行动作赢得现场观众阵阵喝彩。

备受瞩目的歼

-20

在本届航展以新涂装、新编队、新姿态为现场观众带来双机低空盘旋、上升转弯、单机加力盘旋、战斗盘旋、大仰角拉起等一系列飞行动作，充分展示其良好的操控性能和优异的作战性能。（中国新闻网）

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