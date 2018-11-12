    • 2018年11月12日

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    珠海航展：歼-20首次四机编队亮相并开启弹仓

    星期一, 十一月 12, 2018 , ,


    为期六天的第十二届中国国际航空航天博览会(以下简称珠海航展”)11日下午5时闭幕。在当天的飞行表演上，中国自主研制的新一代隐身战斗机歼-20首次以四机编队公开亮相，并且在空中开启弹仓亮出其挂载的导弹，以特殊方式献礼中国人民解放军空军69周岁生日。

    据了解，本届航展共有来自43个国家和地区的770家厂商参展，吸引来自50多个国家的200个军政贸易代表团参观；航展专业观众近15万人次，普通观众约30万人次。本届航展共签订569个项目价值超过212亿美元的各种合同、协议及合作意向，成交239架各种型号的飞机。
    　　
    本届航展举办期间恰逢中国人民解放军空军建军69周年纪念日(1111日成立)，中国空军大规模展示现役武器装备。此外，中国的民航系统及航空工业、航天科技、航天科工、兵器工业、兵器装备、电子科技、电子信息等龙头企业也携新产品、新技术、新成果参展。来自中国船舶系统的相关企业也携海上防务展品参展。此次航展展品结构首次实现陆、海、空、天、电全领域覆盖。
    　　
    同时，一大批代表当今世界航空航天及国防领域的新技术、新成果在本届航展上集中展示。其中中国空军的歼-20、歼-10B、歼轰-7A、运-20、空警500、攻击-2型无人机等现役武器装备大家族全体亮相，成为本届航展的亮点之一。
    　　
    在本届航展上，中国人民解放军空军八一飞行表演队六机编队轮番上演高难度动作，充分展示其高超的飞行技能；首次亮相中国航展的空军航空大学红鹰飞行表演队为现场观众带来八机钻石筋斗”“七机开花”“丘比特之箭等精彩动作，令现场观众激动不已。
    　　
    由中国航空工业自主研制的歼-10B推力矢量验证机首次亮相中国航展。其普加乔夫眼镜蛇”“落叶飘等飞行动作赢得现场观众阵阵喝彩。
    　　
    备受瞩目的歼-20在本届航展以新涂装、新编队、新姿态为现场观众带来双机低空盘旋、上升转弯、单机加力盘旋、战斗盘旋、大仰角拉起等一系列飞行动作，充分展示其良好的操控性能和优异的作战性能。（中国新闻网）

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