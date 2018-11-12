珠海航展：歼-20首次四机编队亮相并开启弹仓

为期六天的第十二届中国国际航空航天博览会(以下简称“珠海航展”)11日下午5时闭幕。在当天的飞行表演上，中国自主研制的新一代隐身战斗机歼-20首次以四机编队公开亮相，并且在空中开启弹仓亮出其挂载的导弹，以特殊方式献礼中国人民解放军空军69周岁生日。
据了解，本届航展共有来自43个国家和地区的770家厂商参展，吸引来自50多个国家的200个军政贸易代表团参观；航展专业观众近15万人次，普通观众约30万人次。本届航展共签订569个项目价值超过212亿美元的各种合同、协议及合作意向，成交239架各种型号的飞机。
本届航展举办期间恰逢中国人民解放军空军建军69周年纪念日(11月11日成立)，中国空军大规模展示现役武器装备。此外，中国的民航系统及航空工业、航天科技、航天科工、兵器工业、兵器装备、电子科技、电子信息等龙头企业也携新产品、新技术、新成果参展。来自中国船舶系统的相关企业也携海上防务展品参展。此次航展展品结构首次实现“陆、海、空、天、电”全领域覆盖。
同时，一大批代表当今世界航空航天及国防领域的新技术、新成果在本届航展上集中展示。其中中国空军的歼-20、歼-10B、歼轰-7A、运-20、空警500、攻击-2型无人机等现役武器装备“大家族”全体亮相，成为本届航展的亮点之一。
在本届航展上，中国人民解放军空军八一飞行表演队六机编队轮番上演高难度动作，充分展示其高超的飞行技能；首次亮相中国航展的空军航空大学“红鹰”飞行表演队为现场观众带来“八机钻石筋斗”“七机开花”“丘比特之箭”等精彩动作，令现场观众激动不已。
由中国航空工业自主研制的歼-10B推力矢量验证机首次亮相中国航展。其“普加乔夫眼镜蛇”“落叶飘”等飞行动作赢得现场观众阵阵喝彩。
备受瞩目的歼-20在本届航展以新涂装、新编队、新姿态为现场观众带来双机低空盘旋、上升转弯、单机加力盘旋、战斗盘旋、大仰角拉起等一系列飞行动作，充分展示其良好的操控性能和优异的作战性能。（中国新闻网）
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