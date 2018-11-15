纽时：美中军事较劲 南海与台海成角力场

美中贸易纠纷导致两国关系恶化，近几个月成为全球焦点，但纽约时报分析，美中频繁在南海与台海过招，两国关系日益紧张，显示争霸太平洋仍是最可能引发双方冲突的来源。





纽时今天报导，白宫国家安全顾问波顿（ John Bolton ） 4 月上任以来，美国更积极捍卫台湾利益，白宫原本考虑派遣一艘航空母舰通过台海，五角大厦最后派遣驱逐舰柯蒂斯魏柏号（ USS Curtis Wilbur ）及巡洋舰安提坦号（ USS Antietam ）于 10 月 22 日由南向北通过台海。





美方上次派遣航空母舰通过台海是在 2007 年。据报导，美国国防部官员认为，华盛顿与北京为贸易和中共压迫新疆维吾尔族人等问题针锋相对之际，派遣航舰通过台海“太过挑衅”。





美中外交与安全对话（ D&SD ） 11 月 9 日在华府召开，美国国务卿蓬佩奥（ Mike Pompeo ）在联合记者会开场发言时，主动提到美国与“民主台湾”关系坚实，并重申美方政策不变，关切中国胁迫他国、压缩台湾国际空间的行为。





中国国防部长魏凤和则以美国南北战争为例声称，台湾是中国领土不可分割的一部分，如果台湾从中国分裂出去，中国会像美国当年南北战争一样，“不惜一切代价”维护领土完整。





华盛顿智库战略暨国际研究中心（ CSIS ）亚洲事务资深顾问葛来仪（ Bonnie Glaser ）表示，美方在联合记者会开场发言便提到台湾，是罕见举措，蓬佩奥还称“民主台湾”，肯定会惹恼中方。葛来仪认为，中方私下谈及台湾的论调应该更尖锐。





纽时这篇时事分析指出，美中战略方向都是设法在太平洋展现军事霸权。就目前而言，美国仍拥有区域内最强大的军力，巩固地位的手段是海军舰艇在南海自由航行，并力挺台湾。与此同时，中国也更积极谋求在南海和台海展现霸权。





中国的基础建设触角已伸向万那杜等大洋洲国家，美方官员忧心未来将形成共军的滩头堡，对美国海军在外围岛链的行动指挥构成威胁。另一方面，中国持续在南海岛礁部署军备，诱使部分国家与台湾断交，并强迫外国企业以更名矮化台湾。





报导表示，华盛顿已形成美方官员必须设法反制中国的共识。





美国副总统彭斯（ Mike Pence ） 10 月发表对北京措词强硬的演说后，已成为美国政府强硬派代表人物。彭斯本周代表美国出席东南亚国家协会（ ASEAN ）峰会及亚太经济合作会议（ APEC ）领袖峰会，计划就约束中国影响力发表谈话，并与东亚和东南亚国家领袖会谈，期盼强化相关国家支持美国抗衡中国。





美中军舰 9 月底险些在南海擦撞，当时美军驱逐舰正在执行航行自由任务。彭斯昨天搭机前往新加坡途中飞越南海上空，离主权引发争议的南沙群岛不到 50 英哩（约 80.4 公里），他告诉机上的华盛顿邮报专栏作家，这属于航行自由的型态之一。





彭斯说：“我们不受威胁，我们不会退却，我们将持续行使自由航行权。”





美国国防部长马提斯（ Jim Mattis ）与魏凤和曾尝试缓和美中两军在太平洋的紧张气氛，但报导引述美国国防部未具名官员表示，友好对话是美中目前能达到的极限，华盛顿与北京为中国将南海军事化陷入的分歧，谈判恐怕也无法化解。





曾出书论及美中可能一战的哈佛大学教授艾利森（

Graham Allison

）表示，中国在南海填海造岛扩大影响力，区域内大多数人原本以为扭转局势为时已晚，没想到美国总统特朗普政府现在打算全面反击，除了南海，也可能为台湾杠上北京。

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