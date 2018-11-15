安倍与普京新加坡会谈 欲加速推动和平条约缔结谈判

据日本共同社报道，当地时间 14 日下午，日本首相安倍晋三在新加坡与俄罗斯总统普京举行会谈。这是普京提议不设前提条件缔结和平条约以来的首次正式会谈。预计安倍将要求加速包含北方四岛（俄称南千岛群岛）领土问题的条约缔结谈判，能否取得进展成为焦点。他也有意尽快实现在北方四岛（俄称南千岛群岛）的日俄共同经济活动。





据报道，安倍在会谈伊始表示： “ 希望就重要的和平条约缔结问题切实进行讨论。 ” 普京称 “ 包括你所重视的问题在内，很高兴能就所有合作关系进行磋商 ” ，展现出愿意商讨北方四岛（俄称南千岛群岛）问题的姿态。

这是二人的第 23 次会谈。普京 9 月在俄罗斯远东符拉迪沃斯托克的 “ 东方经济论坛 ” 上向亦到场出席的安倍提议在年内缔结条约。安倍在其后观看柔道比赛之际，向普京传达了应首先解决北方四岛（俄称南千岛群岛）归属问题的立场。





在会谈中，两国首脑一致同意借 11 月 30 日起在阿根廷召开二十国集团（ G20 ）峰会之机举行会晤。安倍希望进一步开展首脑对话，以便在配合 2019 年 6 月大阪 G20 峰会日程与普京举行会谈时取得具体成果。

日方将共同经济活动视作为解决领土问题完善环境。在

9

月的会谈中，双方就实现海产品养殖等

5

个项目具体商业化的时间表达成协议。日本调查团

10

月进行了第

3

次实地考察，但围绕新的法律框架，日俄间的分歧尚未弥合。安倍在会谈前乘坐政府专机抵达了新加坡。

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