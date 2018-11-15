    • 2018年11月15日

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    安倍与普京新加坡会谈 欲加速推动和平条约缔结谈判

    星期四, 十一月 15, 2018 ,

    据日本共同社报道，当地时间14日下午，日本首相安倍晋三在新加坡与俄罗斯总统普京举行会谈。这是普京提议不设前提条件缔结和平条约以来的首次正式会谈。预计安倍将要求加速包含北方四岛（俄称南千岛群岛）领土问题的条约缔结谈判，能否取得进展成为焦点。他也有意尽快实现在北方四岛（俄称南千岛群岛）的日俄共同经济活动。

    据报道，安倍在会谈伊始表示：希望就重要的和平条约缔结问题切实进行讨论。普京称包括你所重视的问题在内，很高兴能就所有合作关系进行磋商，展现出愿意商讨北方四岛（俄称南千岛群岛）问题的姿态。
    　　
    这是二人的第23次会谈。普京9月在俄罗斯远东符拉迪沃斯托克的东方经济论坛上向亦到场出席的安倍提议在年内缔结条约。安倍在其后观看柔道比赛之际，向普京传达了应首先解决北方四岛（俄称南千岛群岛）归属问题的立场。

    在会谈中，两国首脑一致同意借1130日起在阿根廷召开二十国集团（G20）峰会之机举行会晤。安倍希望进一步开展首脑对话，以便在配合20196月大阪G20峰会日程与普京举行会谈时取得具体成果。
    　　
    日方将共同经济活动视作为解决领土问题完善环境。在9月的会谈中，双方就实现海产品养殖等5个项目具体商业化的时间表达成协议。日本调查团10月进行了第3次实地考察，但围绕新的法律框架，日俄间的分歧尚未弥合。安倍在会谈前乘坐政府专机抵达了新加坡。

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