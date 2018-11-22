女星爆孟庭苇离婚内幕 婚内出轨搞女女恋

48 岁昔日玉女歌手孟庭苇 2014 年爆出与经纪人老公张志鹏早已离婚，当时张志鹏表示是因两人个性南辕北辙，并非家暴或外遇等问题。今日张志鹏旗下艺人张暖雅在脸书发文爆料两人当年离婚内幕，指控是因孟庭苇在婚内出轨小 12 岁的女助理，更逼迫张志鹏签字离婚。





曾拍过三级片《一路向西》的艺人张暖雅，当年被指是介入孟庭苇婚姻的小三，事后她和张志鹏一起开记者会澄清。今日她在脸书发文痛批孟庭苇，“连葱姜蒜刺激食物都不愿意吃，可是你却跟一个小你 12 岁的女同性恋在婚内出轨，然后让以生命守护你的张先生成了众矢之的，色戒、妄戒，你都犯了，还学什么佛”。称在孟庭苇婚内出轨女助理，且东窗事发后多次离家出走，更以罢工为由逼迫张志鹏签字离婚。两人离婚后，孟庭苇仍与女助理互动密切，让张暖雅怒骂“我就是看不惯你凭什么这样对人”。





张暖雅先是在脸书透露孟庭苇离婚有内幕，但并未明讲是因女方外遇，今日她透露经纪公司同事转发她的文章后，遭到孟庭苇私讯关切，让她忍不住决定公开真相，更反呛“我相信这么多年来你就是用这样的手法拢络收买那些知道妳丑事的人”，她表示自己敢说敢负责，“我敢说我敢负责，不管你多么能只手遮天，最终都是欲盖弥彰，因为事实就是事实”。





孟庭苇所属丰华唱片回应：“这是艺人的家务事，而且一吵再吵很多年了，不想再二度伤害彼此与无辜的小孩，所以就不随波逐流回应了。”

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