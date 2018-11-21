意大利设计师呛“中国是屎国”引巨星纷抵制 DG大秀泡汤

意大利品牌Dolce & Gabbana（DG）为了今天在上海的大秀，近日在网络释出不少宣传短片，其中有短片被中国人认为有歧视之嫌，引发争议后，设计师更在IG留言，“中国是屎国”，让战火越烧越烈，原预定出席的中国艺人纷纷拒绝到场，这场大秀因此泡汤。
综合媒体报导，在引发争议的宣传系列短片“起筷吃饭”中，一名女子示范用筷子吃披撒、意大利面等食物，代表中国、意大利文化交流，但影片中旁白的中文口音、使用筷子的怪异动作，让中国网民看了大为光火，认为其中有歧视、侮辱的意味，引发中国网民大举挞伐，DG随即删除放在微博的争议短片，事后设计师Stefano Gabbana在IG留言怒呛，“中国是屎国，Dolce & Gabbana没有中国也能过得很好”，让战火越烧越烈。
事发后，原预定出席大秀的黄晓明、陈坤、章子怡、迪丽热巴、王俊凯等艺人纷纷表态拒绝到场、扬言抵制DG，中华人民共和国文旅部更发出消息，指出今晚9点在上海的这场DG大秀已取消。
今天DG分别在微博、IG发文声明，“Dolce&Gabbana的官方Intragram账号和Stefano Gabbana的Instagram账号被盗”、“我们为这些不实言论给中国和中国人民造成的影响和伤害道歉”，紧急灭火。
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