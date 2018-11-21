美中角逐，东南亚国家何去何从？

中国国家主席习近平星期二抵达菲律宾进行国事访问，以推进中国与美国这个条约盟友的战略关系。在美中两国较量激化的情况下，东南亚国家担心，它们可能不得不做出艰难的选择。一些专家认为，东南亚国家不能继续坚持其中立立场，而应该在两种不同的世界观和原则上做出选择。





在美中关系恶化的背景下，华盛顿和北京在战略、政治和经济等领域的较量正在激化。在刚刚结束的亚太经合组织领导人非正式会议上，美中两国在贸易、投资和地区安全等问题上针锋相对，互不相让，导致该组织史无前例的未能发表联合宣言。





美中两国较量的激化使东南亚国家深感不安，它们日益担心会被夹在这两个大国中间左右为难。





新加坡总理李显龙在最近举行的东盟峰会上表示， “ 对于我们来说，不选边站是很可取的，但是东盟可能不得不选其一的情况可能会到来。我希望这种情况不会很快到来。 ”





专家：现在是东南亚国家做出选择的时候





华盛顿智库哈德逊研究所的高级研究员、担任过澳大利亚外长毕晓普高级国安顾问的约翰 · 李 (John Lee) 博士星期一在该机构举行的研讨会上表示，在美中角逐的大背景下，现在是东南亚国家做出选择的时候了。





他说： “ 东南亚国家必须生活在它们所处的世界。现在是它们做出选择的时候了。这不是一个在美国和中国之间本质上的选择，它是两种不同世界观之间





的选择。更为具体的说，是两套原则之间的选择，应当治理该地区的原则。 ”





希莱特：东南亚不希望被迫做出选择





华盛顿战略与国际研究中心东南亚项目主任希莱特 (Amy Searight) 博士认为，东南亚国家不希望选边站，而眼下它们对自己不得不做出选择的担忧超过了以往任何时候。





她说： “ 很清楚的是，东南亚国家不希望被迫在美中两国之间做出选择。它们明确表示，它们希望与美中两国都保持强有力的外交和经济关系。在大多数甚至所有情况下，它们希望与美国保持强有力的安全关系，希望美国在该地区保持强大的安全存在来帮助平衡中国，但是它们不想放弃与中国保持强大的经济联系给它们带来的机会。 ”





这位前美国副助理国防部长认为，东南亚国家出于自己的利益在美中之间采取对冲策略并不是个问题，但是它们必须在关键的原则和规范上采取坚定的立场。她还认为，不管是在东南亚还是其他地区，美中两国迫使其它国家在美中之间选边站是错误的，也是有风险的。





新美国安全中心的高级顾问克罗宁博士 (Patrick Cronin) 最近刚刚访问了好几个东南亚国家。他在这个研讨会上说，东南亚国家希望得到中国的钱，但是它们对中国的疑心日重。与此同时，它们对美国的承诺也存有疑虑。它们真正想要的是美中之间达成一种平衡。而眼下，美中之间的较量在它们中间引发了切实的担忧。





曾经担任过美国国防大学国家战略研究所资深主任的克罗宁说：

“

这里有一个真实的恐惧，即经济与军事上的海啸会导致重大的权力对抗，引发冲突，不管这种冲突是来自贸易战，冷战还是热战。

”（美国之音）

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