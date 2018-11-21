北京将APEC宣言难产归咎于华盛顿

华盛顿和北京之间在贸易和其他领域方面的摩擦如今又多了一项。中国外长王毅星期一（ 11 月 19 日）不点名地批评华盛顿，将刚刚结束的亚太经合组织（ APEC ）峰会未能按惯例发表宣言归咎于美国。





中国外交部网站发表的文稿说，王毅表示， APEC 会议没有发表《宣言》事出有因。主要是个别经济体坚持把自己的案文强加给其它各方，为保护主义和单边主义开脱，而且不接受中方以及其它方提出的合理修改意见。





华盛顿则指责北京充分利用世界贸易组织成员国的地位利用其它国家的市场尤其是美国的市场经商赚取巨大的好处，却长期以来言而无信拒绝履行加入世贸组织的承诺，拒绝对外国公司开放中国的市场，并且采用高压手段逼迫外国公司转让技术，或直接窃取外国技术。





美国总统特朗普反复表示，历届美国政府无能纵容了中国对美国的事实上的强奸，这种局面不不可继续下去了，美国必须保护自己的利益，美国政府必须将美国的利益置于优先地位。





北京对特朗普政府所提出的实行真正的市场经济、开放市场、停止政府操控市场和经济的要求不予回应。与此同时，以习近平为首的中国当局以公开和不公开的方式表示，特朗普政府的这种要求是对中共政权的致命性威胁，所以不能在这个问题上对美国做出让步或妥协。





王毅还说，中方尊重巴布亚新几内亚作为东道主就会议成果发表主席声明，希望这一声明能归纳会议达成的共识， 发出更多的正能量。





早些时候，国际媒体报道说，为了使东道主拿出中国满意的声明，中国代表团强行闯入巴布亚新几内亚外长办公室，只是在保安人员前往干预的时候才离开。





与此同时， “ 正能量 ” 是习近平上台以来中国官方喜好使用的一个词。中国国内有许多物理学专家抱怨说， “ 正能量 ” 是一种显示极端无知的荒谬不通的说法，类似于说正方的三角形。（美国之音）

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