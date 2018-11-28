美媒：G20恐变特朗普主场 建议习近平取消谈判

当地时间 12 月 1 日，中美首脑将于阿根廷会晤，在此之际，美媒曝光特朗普或将全面升级贸易战的言论。





综合媒体 11 月 27 日报道，借阿根廷二十国领导人（ G20 ）峰会之机，当地时间 12 月 1 日，美国总统特朗普（ Donald Trump ）将与中国国家主席习近平在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行晚宴会谈。





眼看习特会晤在即，《华尔街日报》 11 月 26 日报道称，特朗普在接受专访时谈到，预计将执行对华 2,000 亿美元商品提升关税比例至 25% ， “ 不太可能 ” 会接受北京提出的暂停这一计划的请求，特朗普还进一步提升赌注称，特朗普称： “ 如果我们谈不成协议，我将会追加对 2,670 亿美元中国商品该征的税， ” 特朗普补充说，税率 10% 或是 25% 。





这一言论全面拉低了外界对习特会晤成果的预期，美国《商业内幕》新闻网

27

日刊文《中国习主席

G20

和特朗普的贸易谈判是狭路相逢，受到政治碾压的概率不低》报道称，特朗普

26

日被曝光的言论，近乎给习特会谈判解决贸易争端达成协议的希望判了死刑，分析人士对习特会无法抱有乐观态度。





27

日，美国《政客（

Politico

）》新闻网站的创办人毕肖普（

Bill Bishop

）

通过推特说：

“

如果我是习近平的话，会考虑取消与特朗普的会晤，原因是会晤时受到羞辱的可能性不小。

”





美国之音

27

日报道指出，毕肖普言下之意是，即使美中两国领导人在峰会上就贸易问题达成协议，这个协议也可能像上次那样被美方撕毁，从而害习近平丢面子。今年

5

月，中国副总理刘鹤到华盛顿，与美方达成了贸易协议，结果协议未被特朗普接受，贸易战火从

7

月烧至今日，还有愈演愈烈之势。

（多维新闻）

Twitter

sgnypost





