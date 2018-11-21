韩国瑜到底有没有涂护唇膏？台湾各方吵翻天！

国民党高雄市长候选人韩国瑜说，辩论当天确实有擦护唇膏，只是不适应，讲话比较不方便，但不影响辩论表现，他也没有说谎，事情没有那么严重。

高雄市长选举辩论会 19 日晚间举行，民进党陈其迈、国民党韩国瑜激烈攻防，韩国瑜事后坦言自己表现不太好，还有一点小感冒。资深媒体人谢寒冰则在政论节目上指称，韩国瑜听信《三立电视台》化妆师建议，嘴上涂了化妆师提供的护唇膏，导致辩论时喉咙疼痛，令网友觉得不可思议。





不过《三立电视台》今天否认韩国瑜当天有擦护唇膏，认为是不实指控，谢寒冰言论伤害到电视台公正形象，要求谢寒冰与《新闻龙卷风》制作人 24 小时内公开道歉，否则将提告。





韩国瑜今天受访还原当天情况，他说，他从来不化妆，但因是唯一一场电视辩论会，《三立电视台》安排一名化妆师帮他在额头上打粉，化妆师感觉他的嘴唇很干，帮他擦一点点护唇膏。





韩国瑜说，前面 1 、 20 分钟不习惯，老是觉得嘴唇黏黏的，过程中拿自备卫生纸擦掉，只是不适应，讲话比较不方便，但不影响辩论，过程可能没被镜头拍到。





韩国瑜指出，他没有说谎，建议比对刚开始影片

1

分钟与第

40

分钟的嘴唇颜色就知道，这是很小的插曲，事情没有那么严重，护唇膏不影响他辩论，只影响嘴唇比较黏。

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