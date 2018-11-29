标普：2019年中国面临经济增长或去杠杆的两难选择

中国刺激产出与企业信心的政策措施有可能会削弱该国的去杠杆进程。政策制定者面临着达成经济增长或降低金融风险两个目标之间的艰难选择，标普全球评级 11 月 27 日发布的报告《围绕中国经济增长与杠杆率两难选择的讨论》如是表示。





“ 我们预期 2019 年中国经济增长率仍将达到 6% 以上，这是因为中国仍拥有引导经济增速逐步放缓的政策空间。然而，下行风险相对较大。 ” 标普全球评级亚太区首席经济学家 Shaun Roache 表示。





中美贸易争端的恶化仍是中国经济增长面临的一个主要风险。另一个风险则是在企业、消费者和投资者信心较弱的情况下，金融政策的放宽是否能成功传导至实体经济。





例如，相对于国有企业与地方政府，过往民营企业在获取银行贷款方面处于劣势地位，政策制定者正试图引导流动性至民营企业。但银行对此却有所保留。





标普全球评级信用分析师曾怡景表示： “ 政府希望银行以 ‘ 可负担的 ’ 利率水平向中小企业放贷。然而这可能导致风险错估。一般而言，银行认为民营企业的风险高于国有企业，这体现在民营企业较高的贷款利率当中。 ”





过去两年，许多国有企业与地方政府在去杠杆方面或降低债务对资产或 GDP 的比率方面已取得一些进展。然而，近几个月中央政府已开始鼓励增加投资，例如对地方基础设施的投资。





标普全球评级信用分析师哈晔表示： “ 去杠杆的复杂性与不确定性意味着，若 2019 年经济增速要维持在 6.3% 的水平，去杠杆力度可能会低于此前预期。 ”





另一个可采取的经济刺激选项是放松对房地产业的限制，而对应的风险则是过去两年旨在控制房价上涨的紧缩努力将付之东流。





标普全球评级信用分析师叶翱行表示： “ 尽管政府表示房地产限制政策仍将保持不变，但是如果住宅市场下挫过于严重，政府还是有可操作的空间，可能会有选择性地适度放松政策。 ”





标普全球评级信用分析师陈优妮表示： “ 监管机构正试图采取措施支持股票市场，放宽保险公司对股票投资的上限。不同于应对 2015 年股市下挫的措施，此次监管机构的支持还延伸至信用领域。 ”





为了分析中国面临的经济增长与去杠杆两难处境，标普全球评级的资深分析师与经济学家分享了他们对于重工业、房地产、银行、保险与地方政府融资等领域信用趋势的观察。该圆桌式讨论是在中国宏观经济下行风险加大且波动性上升的背景下举行的。





本报告不构成评级行动。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





