美国政府开支截止期限临近 特朗普将边境筑墙资金作为优先

根据 Politico 网站周三公布的采访，美国总统特朗普表示，如果国会不批准拨款 50 亿美元，用于他早已承诺的美国与墨西哥边境筑墙计划，那么他 “ 甘愿 ” 让联邦政府关门。





特朗普还对这家新闻网站表示，这 50 亿美元只是用于建造实体墙，其他边境安全措施还另外需要资金。





特朗普在 2016 年竞选时承诺在美墨边境筑墙，目前他未将有关筑墙资金若不到位就让美国政府关门的威胁付诸实施。





但随着共和党即将在明年 1 月失去对众议院的掌控，这一次特朗普是否会让步还不得而知。





他还威胁完全关闭边界，不过墨西哥外长 Luis Videgaray 周三对此加以驳斥。





美国国会议员必须在 12 月 7 日前通过支出法案，为部份政府部门提供运作经费，包括负责管理边境与移民事务的国土安全部。





明年共和党将继续保有对参议院的控制权，但要通过支出法案仍需要民主党人的一些支持。





参议院国土安全委员会主席、共和党人 Ron Johnson 表示， “ 值得给予 ( 特朗普 ) 更充裕的筑墙经费， ” 但也指出多数政府经费已经拨发，大部份安全支出将继续由紧急预备金支应。





“

要让政府停摆是非常困难的，

”Johnson

对

Fox News

表示。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





