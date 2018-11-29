韩国瑜14年前撞死人判缓刑 “过失致死”判决书曝光

高雄市长选前一日，LINE群组疯传“流言”，说陈其迈将开记者会，揭发韩国瑜曾撞死人的消息，遭陈团队发声明驳斥。韩胜选当晚受访时亲口证实，十多年前曾开车撞死人，为因应对手攻击，冲击选情，团队曾就内容做沙盘推演，但韩对细节不愿多谈，仅说“一切以法院判决为准。”
重机骑士无照超速
《壹周刊》取得当年判决书，该起车祸是发生在2004年1月3日晚上10时50分，韩国瑜驾车载妻子李佳芬，行经西螺新社路和兴农西路口时，擦撞没重机驾照的黄姓男子所骑重机，当时时速90公里（速限50公里）的重机倒地滑行，后座乘客白姓男子因颅内出血，送医急救8日后不治身亡。
重机虽无照又超速，但韩国瑜仍在2006年10月，遭云林地方法院依过失致死罪判刑6个月，得易科罚金，缓刑2年。
为调查车祸真相，《壹周刊》找到死者白男的家属，白母表示，车祸当天是女儿喜宴，全家从嘉义到西螺喝喜酒，幼子白男和表弟去续摊，表弟带白男去找友人黄男。白母说：“黄男跟我小孩才第一次见面，没想到就出事。” 白母表示，医疗期间，韩国瑜未现身，曾托妻舅致电，表达探视意愿，但被她拒绝。白男大哥则说，后来2次调解会韩都没来，只派代表出席，调解未成后才诉诸法律。
白母说，每次接到开庭通知，她心就痛一次，痛到晚上都睡不着。一开始韩的保险公司代表，只愿意出保险理赔金额，车祸鉴定开会时，为反驳儿子是自己摔死的说法，白母甚至还当场下跪。
最后韩国瑜的岳父母出面，白母拿车祸现场照片给他们看，说白男死后还留下一个3岁女儿，她要把孙女养大成人，他们才同意多出一点钱和解，由于白男出殡时，韩未包奠仪，当时韩的岳父得知此事，还再把白包补上。
白母表示，韩国瑜参选市长后常上电视，她有对孙女简单解释韩和爸爸车祸死亡有关。对于韩当选高雄市长，白母也给予祝福表示，“过去就过去了，希望他为国家、为百姓，市长好好做就好了。”
对死者家属说法，韩国瑜透过媒体顾问潘恒旭表示，第一时间将伤者送医，但非常遗憾未能救回机车后座的死者，造成他和死者家属一生的遗憾与伤痛。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost