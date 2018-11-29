韩国瑜14年前撞死人判缓刑 “过失致死”判决书曝光

高雄市长选前一日， LINE 群组疯传“流言”，说陈其迈将开记者会，揭发韩国瑜曾撞死人的消息，遭陈团队发声明驳斥。韩胜选当晚受访时亲口证实，十多年前曾开车撞死人，为因应对手攻击，冲击选情，团队曾就内容做沙盘推演，但韩对细节不愿多谈，仅说“一切以法院判决为准。”





重机骑士无照超速

《壹周刊》取得当年判决书，该起车祸是发生在 2004 年 1 月 3 日晚上 10 时 50 分，韩国瑜驾车载妻子李佳芬，行经西螺新社路和兴农西路口时，擦撞没重机驾照的黄姓男子所骑重机，当时时速 90 公里（速限 50 公里）的重机倒地滑行，后座乘客白姓男子因颅内出血，送医急救 8 日后不治身亡。





重机虽无照又超速，但韩国瑜仍在 2006 年 10 月，遭云林地方法院依过失致死罪判刑 6 个月，得易科罚金，缓刑 2 年。





为调查车祸真相，《壹周刊》找到死者白男的家属，白母表示，车祸当天是女儿喜宴，全家从嘉义到西螺喝喜酒，幼子白男和表弟去续摊，表弟带白男去找友人黄男。白母说：“黄男跟我小孩才第一次见面，没想到就出事。” 白母表示，医疗期间，韩国瑜未现身，曾托妻舅致电，表达探视意愿，但被她拒绝。白男大哥则说，后来 2 次调解会韩都没来，只派代表出席，调解未成后才诉诸法律。





白母说，每次接到开庭通知，她心就痛一次，痛到晚上都睡不着。一开始韩的保险公司代表，只愿意出保险理赔金额，车祸鉴定开会时，为反驳儿子是自己摔死的说法，白母甚至还当场下跪。





最后韩国瑜的岳父母出面，白母拿车祸现场照片给他们看，说白男死后还留下一个 3 岁女儿，她要把孙女养大成人，他们才同意多出一点钱和解，由于白男出殡时，韩未包奠仪，当时韩的岳父得知此事，还再把白包补上。





白母表示，韩国瑜参选市长后常上电视，她有对孙女简单解释韩和爸爸车祸死亡有关。对于韩当选高雄市长，白母也给予祝福表示，“过去就过去了，希望他为国家、为百姓，市长好好做就好了。”





对死者家属说法，韩国瑜透过媒体顾问潘恒旭表示，第一时间将伤者送医，但非常遗憾未能救回机车后座的死者，造成他和死者家属一生的遗憾与伤痛。





潘恒旭强调，韩国瑜到法院开庭，全照事实陈述，表现出完全负责的态度，在自己经济能力许可范围内，给予对方最大的慰问金达成和解。至于其他家属说法和车祸细节，潘则不愿回应。（苹果日报）

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