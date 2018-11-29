美联储主席鲍威尔措辞转趋鸽派 称利率逼近中性似暗示升息近尾声

美国联邦储备委员会 ( 美联储 /FED) 主席鲍威尔周三似乎暗示，美联储升息接近尾声。他表示，美联储目前的政策利率 “ 略低于 ” 既不抑制也不提振稳健经济的水平。





股市和利率期货应声上涨。这番言论与他上月初的讲话形成鲜明的对比，当时鲍威尔曾表示，利率距离所谓的中性水平可能还有 “ 很长一段距离 ” ，美联储甚至可能会将利率提升至这一水平之上。这些言论拖累股市下跌，因为投资者押注美联储将需要进一步加息，以防止经济过热。





鲍威尔的措辞转趋鸽派之际，正值美国总统特朗普加大力度抨击他的升息政策，特朗普认为升息正在削弱他的经济和贸易政策。就在昨天，特朗普对华盛顿邮报表示，他对这位美联储主席 “ 一点也不满意 ” 。





鲍威尔 “ 给了市场，或许总统特朗普，他想要的，即承认之前拟议的未来加息路径可能过于激进，他对放慢升息步伐持开放态度， ” Bruderman Asset Management 的副董事长兼首席市场策略师 Oliver Pursche 表示。





美联储已进入每季度加息一次的周期，预计下个月将再次收紧政策。但海外经济放缓的迹象，以及近两个月的市场波动，包括上周的大幅抛售，给原本在很大程度上十分亮丽的美国经济前景蒙上了阴影。目前，美国经济增幅远高于趋势增长率，失业率处于 1960 年代以来的最低水平。





鲍威尔表示，美联储 “ 非常密切地 ” 关注经济数据，即便预期经济将继续 “ 稳健 ” 成长，失业率低且通胀率接近 2% 的目标。





** 渐进加息为平衡风险 **





他说，对于过快加息从而导致经济扩张周期缩短，以及过慢加息从而导致通胀攀升或金融动荡的风险，美联储同样重视。





“ 我们知道，事实往往会与哪怕是最谨慎的预期都大相径庭， ” 鲍威尔在纽约经济俱乐部的一次午餐会上说， “ 我们渐进加息是一种平衡风险的做法。 ”





事实上，鲍威尔周三和 10 月的讲话都没错。指标联邦基金利率目标区间目前在 2.00-2.25% ，距美联储预估的中性利率区间下限相差不到 0.25 个百分点，但距离预估区间中值 3% ，仍有几次加息 25 个基点的空间。





但市场更多的是关注鲍威尔对目前利率水平的评估对未来加息路径意味着什么，而不是这些微妙之处。





2020 年 1 月到期的美联储基金利率期货合约大涨，成交创纪录。该合约是反映了市场对 2019 年底利率水平的预期。





该合约最新价格上涨

4.5

个基点至

9

月初以来最高，隐含收益率为

2.70%

。本月稍早，该合约隐含收益率要高整整

25

个基点至

2.95%

，表明投资者对美联储政策轨迹的预期目前已经减少了一次

25

个基点的加息。

(

路透社

)

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