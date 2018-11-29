俄军加强部署 乌警告爆“全面战争”

俄罗斯扣押乌克兰海军船舶和人员而引发的地区紧张局势有升温趋势。俄国国防部表示将在克里米亚部署最新款S-400地对空导弹防御系统。乌克兰总统波罗申科亦声称俄国自9月中旬就在边界增加军力部署，坦克数量增加了3倍，认为有发动全面战争之势。俄国总统普京昨称，边防人员扣留乌克兰船舰和人员，只是依法保护边境。





克里米亚添置S-400防空系统





俄罗斯国防部南部军区发言人周三告诉俄国国际文传通讯社，4个S-400防空系统大队稍后将部署于克里米亚。国营俄新社说，这批系统将于年底前投入运作。自2017年起，克里米亚半岛已设置3组S-400。这种俄制新款系统配备反弹道导弹能力，又可同时击落方圆400公里内36架飞机，足以让俄国控制黑海大部分上空。





乌克兰总统波罗申科在个人网站称，俄军大规模攻击乌军船舶，又沿乌克兰国境屯驻重兵。他展示9月17日、9月24日和10月拍到的卫星照片，证明俄国在距边界18公里处设置军事基地，以及宣称俄国压境基地的坦克数量增加了3倍。他说：“这就是为什么我不希望有人认为这是一趟小事。本国正受到俄罗斯联邦全面战争的威胁……沿我国整个国界部署的部队数量在急剧增加。”不过他同时表示，那些坦克在周日事发后未有异动。他周二晚又对美国国家广播公司说：“我们会为我们的自由、民主和土地而战。俄罗斯人要是攻击我们，要付上庞大代价。”





另外，克里米亚辛菲罗波尔（Simferopol）法院周二下令把在刻赤海峡扣押的24名乌克兰人提堂（包括受伤留院3人），全数羁留两个月再候聆讯。莫斯科指控他们周日非法闯入领海，倘罪成可被判监6年。





乌克兰驻德国大使梅尔尼科（Andrij Melnyk）昨日受访时，促请德国等西欧国家尽快加强制裁俄罗斯，完全禁止从俄罗斯入口能源，以及搁置由俄国至德国的北溪天然气管道2期（Nord Stream 2）计划。乌克兰本就担心该预定2019年竣工的输气管，将增加欧洲对俄罗斯天然气的依赖，同时减少经由乌克兰输送，损害基辅原有1年多达20亿美元的收入（约占该国国内生产总值1.5％）。





特朗普考 虑 取消G20见普京





美国国务院以“危险升级”形容俄方所为，表示华府希望欧洲盟友给予乌克兰更大协助。美国总统特朗普周二表示，可能会取消原定趁出席阿根廷20国集团峰会时与普京会晤的计划。（明报）

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