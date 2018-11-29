特习会将登场…G20前夕 美中隔空喊话

在阿根廷举行的20国集团（Ｇ 20 ）领袖峰会周末登场，美国总统特朗普和中国大陆国家主席习近平将展开“特习会”，美、中官员在会前隔空喊话。





白宫国家经济会议主席库德洛指出，如果习近平届时向美方提出任何新方案，美中将有机会在双边经济关系上“展开新页”。中共驻美大使崔天凯则说，中国希望达成协议，缓解中美贸易战，中国也未考虑将美债作为贸易战武器。





库德洛27日在白宫记者会表示，美中两国“有很好的机会”达成协议，届时双方领袖若未能达成共识，美国将按照原计划于明年一月起对中国进口货品提高关税；国家安全顾问波顿也提到，他不预期特习会能达成实质协议。





有线电视新闻网（CNN）等美国媒体报导，特朗普将与习近平在12月1日举行晚餐会议。这将是美国预定在明年一月继续调高关税前，两国领袖的唯一一场正式会议。





库德洛说：“习近平主席有机会改变这些谈判的气氛与实质面，这是个很大的机会，而特朗普总统已经表示他的态度开放，现在就看习主席是否也态度开放”。至于双方是否将讨论任何政策选项清单，库德洛表示，“现在我们在所有层级，都与中国政府有很多沟通，之前是完全停顿下来”，但他不确定特习会后是否发布共同声明。





然而，库德洛也警告，若届时两国会谈没进度，特朗普准备对价值二千亿美元中国进口货品加征的关税从百分之十提高至二十五，还可能对另外2670亿美元的中国进口产品加征关税。





另一方面，崔天凯在接受路透专访时指出，中美两国负有共同责任，为全球经济利益而合作；目前的紧张局势若恶化为全面冲突时，结果是不可想像，中美两国应尽一切努力避免。





崔天凯表示，中国不想打贸易战，并寻求透过谈判解决目前的僵局，而关键是以平衡的方式解决双方关切，但至今还没看到美方对中方关切作出足够的回应，“我们不能接受一方提出一些要求，另一方就必须满足所有这些要求”。





崔天凯不认为北京当局正认真考虑利用手中大规模美债作为美中贸易战武器，中国不希望造成全球市场任何金融不稳定，“这很危险，就像玩火一样。”他表示，中国持有美债是中美两国经济相互依赖的很好例证，打破这种关系几乎是不可能的，也是危险的。（联合新闻网）

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