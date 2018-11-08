为解困乏饮鸩止渴？美军陷入能量饮料依赖

据美国《军队时报》网站报道称，睡眠时间充足的现役军人越来越少，因为高要求的作战节奏导致他们常常偏离身体的自然昼夜节律，使他们持续与睡魔作斗争。

报道称，为了应对这一群体所特有的睡眠不足问题，军人往往求助于能量饮料。这种饮料是维系作战部署的一个重要因素，对成功完成任务而言，它与任何一种防护装备或武器同样重要。

在这些环境中，能量饮料之饮用异常广泛。这些生命之血几乎无处不在，而且往往无需花钱，这导致了如下情况：在被部署的军人中，将近一半人每天至少喝一罐现成可得的能量饮料。

但是，《军医学》月刊最近刊登的一篇研究报告称，尽管饮用这些饮料也许不会给军人的钱包造成损失，但过量饮用很可能导致长期的心理和身体疾病。

这篇研究报告的作者调查了 600 多名男性步兵。当时，他们已结束在阿富汗为期 12 个月的作战部署并回国。研究人员设计了一些问题，以研究饮用能量饮料与睡眠剥夺或失眠、抑郁、焦虑、创伤后压力综合征、酗酒、攻击性行为和疲劳之间的关联。

报告作者发现，在调查前的一个月期间，超过 75% 军人喝过能量饮料。然而，更令人惊讶的是，在这项研究中，有 16% 的士兵称，在结束部署后，他们继续每天饮用两份或两份以上的能量饮料。

作者们发现，大量饮用能量饮料，与声称存在心理健康问题、与愤怒有关的行为和疲劳的受访者间存在重要关联。

在每周饮用能量饮料不足一份的受访者中，声称存在这些症状的人的比例要低得多。

同样值得注意的是，在这个对以陆军步兵为样本调查中，受调查者的能量饮料的饮用量是此前研究中空军军人和处于该年龄段的美国民众的 5 倍。

了解了能量饮料在部署期间的可获得性后，这种令人不安的现象就不足为奇了。在部署期间，像 Rip It 这样的饮料实际上是最佳选择。与其他能量饮料一样， Rip It 饮料能给军人提神、提高其体能和认知能力。

报告作者说，与任何增加健康风险的物质一样， “ 让（军人）了解过度饮用的相关风险非常重要。需要传达适度饮用至关重要的信息 ” 。

报道称，虽然适度饮用或许很重要，但让军人了解过度饮用（的危害）是一项艰巨任务。

报告作者指出，仅在美国，能量饮料行业的年收入就将近

210

亿美元，而且该行业的大部分广告特别针对年轻男性，军人

“

尤其容易（上钩）

”

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