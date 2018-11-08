美中期选举烧掉50亿美元？西媒：实际数字要更大

西媒称，如果有人说美国 6 日举行的中期选举已经花费了 51.90 亿美元，千万不要惊讶，实际数字要更大。

据西班牙《世界报》网站 11 月 6 日报道，根据分析美国政治与经济之间千丝万缕、错综复杂的关系的独立组织华盛顿敏感政治问题研究中心统计的数据，这 51.90 亿美元只是选举造势所费资金，如果将这笔资金分派给选举而出的 435 名众议员和 34 名参议员，平均每位议员的费用将达 1104 万美元。

报道称，但这只是所有费用当中的一部分，因为除了国会选举，美国人还要选举 30 多个州的州长以及华盛顿、旧金山、凤凰城和纳什维尔等市的市长。美国 50 个州 99 个州议院中的 87 个议院的议员也将在这次选举中改选，而州议院的选举非常重要，因为州议员将决定地区选举的形势，决定 2022 年至 2032 年的所有国会选举，赢得州议院的政党将极大地打击竞争对手的实力。所有这些政治选举活动都需要资金运作，每位州议员、市长、地区长官甚至水务专员都需要资金来赢得选举，这个规则也适用于同期举行的公投活动。





报道称，事实上，最贵的造势活动之一在两位世界超级富豪之间展开，事关一场公投，结果将改变一个州的法律框架，伤害失败方的利益。 85 岁的共和党人谢尔登 · 阿德尔森据说拥有资产 309 亿美元，他正在发起宣传，试图让内华达州的选民支持该州电力市场自由化的公投。目前如果内华达州企业想要寻找 NV 电力公司以外的供应商的话，就必须向后者支付巨额补偿金，而阿德尔森想要让他的赌场获得更加便宜的电力。

与阿德尔森针锋相对的则是全球第三大富商 —— 民主党人沃伦 · 巴菲特，据说拥有资产 846 亿美元，他是 NV 电力公司的老板，自然反对电力市场自由化。

报道称，为了维护自己的商业利益，阿德尔森和巴菲特已经花费

1

亿美金用于各自的宣传，这比为保住自己的参议员席位而拼搏的共和党人迪恩

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海勒和民主党人杰基

·

罗森的竞选费用还高

10%

，海勒和罗森的竞争并非无关紧要，它关系着哪个政党将赢得参议院的多数席位，不过显然他们两位谁也没有阿德尔森和巴菲特的财力。

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