法国总统马克龙险遭袭击 反恐部门逮极右派嫌犯5男1女

根据外媒报导，法国警方逮捕了 6 名极右派的成员，他们被怀疑组织针对法国总统马克龙的袭击，行动未遂。这 6 人当中包括 5 名男性和 1 名女性，年龄介于 22-62 岁之间，巴黎法院已经对他们以“恐怖罪行关联”罪名进行关押与调查。





法广（ RFI ）报导，法国国内安全总局的反恐部门主导了这次抓捕行动，被捕的 6 人被认为和极右翼运动有关，情报消息显示他们有可能组织针对总统的“暴力行动计划”。





报导指出，这 6 人当中包括 5 名男性和 1 名女性，年龄介于 22-62 岁之间，巴黎法院已经对他们以“恐怖罪行关联”罪名进行关押与调查。调查方强调，现阶段无法给嫌犯预谋的计划做任何定性处理。





本周一，防暴局局长和内政部长均表示“对尤其来自极右，极左等在法国本土非常活跃的极端政治运动势力所带来的威胁提高警惕”。





报导提到， 2017 年，法国警方就已经针对极右派危险性活动进行过至少 2 次行动，并在当年捣毁了由一名年轻的法国男子和一名前保皇党“法国行动”党的男性成员领导的群体。极端分子瞄准过的有法国极左派“法国不屈服党”党首梅朗雄、现任内政部长卡斯塔纳、马赛的穆斯林宗教场所，以及出狱的伊斯兰分子等。

Twitter

sgnypost





