多家美媒撤下特朗普竞选广告：充满歧视性言论

中期选举如火如荼，美国几大电视台及社交媒体却撤下特朗普竞选团队赞助的政治广告，其中包括与特朗普关系密切的福克斯新闻网。

有关广告内容提到民主党接纳了一名非法移民布拉卡蒙特斯，他于 2014 年在加州杀害两名警务人员。广告还称目前正向美墨边境进发的来自中美洲的 “ 大篷车移民 ” 中，就混有类似罪犯。美国全国广播公司（ NBC ） 4 日播出 30 秒的广告后，第二天发表声明称，经进一步检视，决定停止播出。





美国部分媒体认为，有关广告既存在事实性错误也充满歧视性言论。例如《华盛顿邮报》核对事实后写道，布拉卡蒙特斯既有在共和党执掌政府期间也有在民主党政府期间进入美国的记录。另有媒体称，特朗普团队这一广告试图将整个来自拉美的移民描述成罪犯。

除了 NBC ，脸书也在同日称，广告违反公司有关政策，决定停播。此前，美国有线电视新闻网（ CNN ）已拒绝播出有关广告。而福克斯旗下新闻和商业频道在播放 8 次后宣布撤下。作为偏保守派的媒体，福克斯新闻网是支持特朗普的主流新闻电视台之一，特朗普也多次为福克斯的报道背书。

特朗普上任后便矢言遏制非法移民，近日更是大谈非法移民话题。英国《卫报》 6 日称，特朗普在中期选举最后时刻还在说： “ 如果你想要更多大篷车和犯罪活动，那么投给民主党吧。 ”

目前，来自中美洲的

“

移民大篷车队

”

约

4000

人已抵达墨西哥城，后续人等也将很快抵达。美国五角大楼

5

日宣布在边境部署约

4800

名美军。

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