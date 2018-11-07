富士康在美招不到足够工程师 计划从中国调用

已故苹果公司创始人乔布斯曾在 2012 年告诉奥巴马， “ 如果你能培养出这些工程师，我们可以把更多的（ iPhone ）制造厂搬回来。 ”

多年以后，这个问题依然困扰着富士康和特朗普。

富士康曾被美国总统特朗普寄予厚望，落地威斯康辛州后却屡遭尴尬，不但此前被曝 “ 补贴到手就违规 ” ，这次又戳到 “ 制造业回归美国本土 ” 的最痛点：

工厂找不到当地工程师，计划从中国调用。





据《华尔街日报》 6 日消息称，富士康在当地高中、大学招聘收效甚微，此前一场招聘会收到 1300 份简历，仅 300 人获得面试资格。

有内部消息人士透露，富士康集团首席执行官郭台铭正在国内寻找调往美国工厂的工程师。但 “ 自告奋勇的人 ” 不多，对此，他感到 “ 不高兴（ upset ） ” 。目前他计划往美国调用多少人，尚不得而知。

一位不愿透露姓名的工程师担心， “ 威斯康辛州可能会和哈尔滨一样冷。 ” 此外报道称，富士康美国工厂所在地拉辛郡（ Racine County ）当地有 80% 的居民为白人，亚裔居民占比不足 2% 。 “ 也有可能是中国工程师不愿来此地的原因。 ”

富士康曾承诺要为美国工厂招满 1.3 万人。对于这次的曝料，富士康在回应《华尔街日报》置评请求时称， “ 公司对威斯康辛州的承诺不会改变。 ” 白宫、威斯康辛州政府，均未对此事回应。

在这个时候，特朗普自愈骄傲的 “ 破记录低失业率 ” ，成了阻碍。尤其是在威斯康辛州，美国劳工部数据显示，这里的失业率低于美国平均水平，在 9 月仅有 3%—— 达到了该州 49 年来的新低。





当地一家猎头公司总裁奥尔森（ Loretta Olson ）说，倒是看到富士康在当地的高中、大学内进行招聘，但收效甚微： “ 这里很难找到高效、有技巧的劳动力。 ”

威斯康辛州刚刚在 10 月中旬进行过一场社会招聘会，有 1300 份简历投给了富士康，但只有 300 人获得了面试的机会。

富士康曾被特朗普誉为 “ 世界第八大奇迹 ” ，是这届美国政府 “ 制造业回归本国 ” 倡议下的重要一环。富士康落地威斯康辛州，当地政府甚至开出 “41 亿美元 ” 的天价补贴单，重视程度可见一斑。





但富士康要拿到这笔钱，是有条件的：必须在招聘人数、工资薪酬和几个阶段性投资目标上满足要求。对此，富士康承诺要投资 100 亿美元，将招聘员工 1.3 万人。而在上月底，美国 Verge 新闻网曝料，工厂破土动工不久后便承认生产线降级，不仅违反协议，更令州政府 “ 投资 ” 能否回收布满疑云。

《商业内幕》曾指出，富士康得以落地威斯康辛州，也是因为该地共和党籍州长沃克尔（ Scott Walker ）可以借此获得特朗普的支持。哈佛商学院教授韦利 · 希（ Willy Shih ）指出，如果（工厂）设在人才贮备相对充足的硅谷、波士顿、纽约州等地，就不会存在 “ 招聘问题 ” 。

“ 美国想开工厂但找不到工程师 ”—— 这是一个古老的话题。据《纽约时报》报道，不仅仅是特朗普，前任美国总统奥巴马也曾在 2011 年 2 月向已故苹果公司创始人乔布斯 “ 取经 ” ：要付出何种代价，才能在美国生产 iPhone ？

乔布斯当时回答：总统先生，这些工作机会是回不来的（ Those jobs aren’t coming back ）。





乔布斯敦促奥巴马要找到一种方式培养更多的本土工程师。他说，苹果在中国的工厂雇用了 70 万名工人，需要 3 万名工程师去支持这些工人。这些工厂的工程师不必是博士或天才，他们只需要掌握基本的制造业工程技术。技术学校、社区大学或贸易学校都可以培养。

“

如果你能培养出这些工程师

”

，他说，

“

我们可以把更多的制造厂搬回来。

”

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