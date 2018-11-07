富士康在美招不到足够工程师 计划从中国调用

已故苹果公司创始人乔布斯曾在2012年告诉奥巴马，“如果你能培养出这些工程师，我们可以把更多的（iPhone）制造厂搬回来。”
多年以后，这个问题依然困扰着富士康和特朗普。
富士康曾被美国总统特朗普寄予厚望，落地威斯康辛州后却屡遭尴尬，不但此前被曝“补贴到手就违规”，这次又戳到“制造业回归美国本土”的最痛点：
工厂找不到当地工程师，计划从中国调用。
据《华尔街日报》6日消息称，富士康在当地高中、大学招聘收效甚微，此前一场招聘会收到1300份简历，仅300人获得面试资格。
有内部消息人士透露，富士康集团首席执行官郭台铭正在国内寻找调往美国工厂的工程师。但“自告奋勇的人”不多，对此，他感到“不高兴（upset）”。目前他计划往美国调用多少人，尚不得而知。
一位不愿透露姓名的工程师担心，“威斯康辛州可能会和哈尔滨一样冷。”此外报道称，富士康美国工厂所在地拉辛郡（Racine County）当地有80%的居民为白人，亚裔居民占比不足2%。“也有可能是中国工程师不愿来此地的原因。”
富士康曾承诺要为美国工厂招满1.3万人。对于这次的曝料，富士康在回应《华尔街日报》置评请求时称，“公司对威斯康辛州的承诺不会改变。”白宫、威斯康辛州政府，均未对此事回应。
在这个时候，特朗普自愈骄傲的“破记录低失业率”，成了阻碍。尤其是在威斯康辛州，美国劳工部数据显示，这里的失业率低于美国平均水平，在9月仅有3%——达到了该州49年来的新低。
当地一家猎头公司总裁奥尔森（Loretta Olson）说，倒是看到富士康在当地的高中、大学内进行招聘，但收效甚微：“这里很难找到高效、有技巧的劳动力。”
威斯康辛州刚刚在10月中旬进行过一场社会招聘会，有1300份简历投给了富士康，但只有300人获得了面试的机会。
富士康曾被特朗普誉为“世界第八大奇迹”，是这届美国政府“制造业回归本国”倡议下的重要一环。富士康落地威斯康辛州，当地政府甚至开出“41亿美元”的天价补贴单，重视程度可见一斑。
但富士康要拿到这笔钱，是有条件的：必须在招聘人数、工资薪酬和几个阶段性投资目标上满足要求。对此，富士康承诺要投资100亿美元，将招聘员工1.3万人。而在上月底，美国Verge新闻网曝料，工厂破土动工不久后便承认生产线降级，不仅违反协议，更令州政府“投资”能否回收布满疑云。
《商业内幕》曾指出，富士康得以落地威斯康辛州，也是因为该地共和党籍州长沃克尔（Scott Walker）可以借此获得特朗普的支持。哈佛商学院教授韦利·希（Willy Shih）指出，如果（工厂）设在人才贮备相对充足的硅谷、波士顿、纽约州等地，就不会存在“招聘问题”。
“美国想开工厂但找不到工程师”——这是一个古老的话题。据《纽约时报》报道，不仅仅是特朗普，前任美国总统奥巴马也曾在2011年2月向已故苹果公司创始人乔布斯“取经”：要付出何种代价，才能在美国生产iPhone？
乔布斯当时回答：总统先生，这些工作机会是回不来的（Those jobs aren’t coming back）。
乔布斯敦促奥巴马要找到一种方式培养更多的本土工程师。他说，苹果在中国的工厂雇用了70万名工人，需要3万名工程师去支持这些工人。这些工厂的工程师不必是博士或天才，他们只需要掌握基本的制造业工程技术。技术学校、社区大学或贸易学校都可以培养。
“如果你能培养出这些工程师”，他说，“我们可以把更多的制造厂搬回来。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost